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إسرائيل تفرض إجراءات عقابية جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين لديها

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إسرائيل تفرض إجراءات عقابية جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين لديها إسرائيل تفرض إجراءات عقابية جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين لديها

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فرضت إسرائيل إجراءات عقابية بحق جميع الأسرى الفلسطينيين الموجودين في سجونها، حسبما أكد نادي الأسير الفلسطيني.

ووفقا لبيان النادي الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، فإن هذه الإجراءات مثل نقل 16 أسيرا فلسطينيا من قسم 2 في سجن جلبوع، إلى سجن النقب، وهم من بين نحو 90 أسيرًا يقبعون فيه.

إضافة إلى ذلك ألغت إدارة سجن جلبوع المحطات التلفزيونية في كافة الأقسام، وأحالت 5 من قيادات أسرى الجهاد الإسلامي إلى التحقيق، مع توسيعها عمليات التفتيش في السجون كلها.

وقد اعتبر البيان أنّ هذه الإجراءات هي امتداد لسياسات تفرضها إدارة السجون الإسرائيلية.

وذكر بيان نادي الأسير الفلسطيني ما فعلته إدارة السجون الإسرائيلية منذ فترة، من اقتحامات متكررة، هي الأعنف منذ أكثر من عشر سنوات، حسب تعبيره.

المصرى اليوم

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