فاركو يعلن ضم نجم بيراميدز في سابع صفقاته للدوري الممتاز

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يواصل فريق فاركو، الوافد الجديد إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري، تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة المميزة استعداداً لمعمعة منافسات بطولة الدوري.

وأعلن فاركو اليوم الثلاثاء عن سابع صفقاته للموسم الجديد بالتعاقد مع نجم فريق بيراميدز محمود حماده في عقد لمدة 4 سنوات ينتهي في يونيو 2025.

وكان محمود حماده قد لعب لناديي مصر المقاصة والإنتاج الحربي قبل أن ينضم لبيراميدز قبل موسمين.

وضم نادي فاركو قبل محمود حماده اللاعبين: الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب وسط بتروجت وعبدالله بكرى من بيراميدز وأحمد مودي من مصر للمقاصة.

وشارك محمود حماده مع بيراميدز في الموسم الماضي بـ 34 مباراة في كل المسابقات، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع هدفين.