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مدربة اليوجا ميريام غندور: تساهم في الحد من الاكتئاب والضغط النفسي

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مدربة اليوجا ميريام غندور: رياضة تساهم في الحد من الاكتئاب والضغط النفسي مدربة اليوجا ميريام غندور: تساهم في الحد من الاكتئاب والضغط النفسي

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قالت خبيرة اليوجا ميريام غندور، إن ممارسة اليوجا يسهم في الحد من الاصابة من امراض عديدة منها الاكتئاب والضغط النفسي والتوتر، منوهة بان الرياضة بشكل عام واليوحا بشكل خاص تعطي شعورا بالراحة النفسية والسعادة لمن يمارسها.

وأضافت أن رياضة اليوجا تعد أحد اساليب الطبي التكميلي، حيث تجمع هذه الرياضة بين الأساليب البدنية والذهنية التي تساعد في تحقيق سلامة الجسم وراحة البال والبعد عن الارق بسبب التفكير فيما هو مهم وغير مهم، منما يساعد في ابعاد الجسم عن الإجهاد والقلق.

واوضحت ميريام غندور أن اليوحا تساهم في الحد من التوتر، والقلق، فضلا عن انها تحسن المزاج وتعطي شعورا عاما بالسعادة، وكذلك تسهم في السيطرة على أعراض الاكتئاب والقلق التي تنجم عن المواقف المؤلمة والصعبة.

وتابعت خبيرة اليوحا بان ممارسة هذه الرياضة يؤدي إلى تحسين التوازن والمرونة وتوسيع نطاق الحركة وزيادة القوة، وكذلك تساعد في تقليل خطورة الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وتهيء الشخص للتعامل معها بكل هدوء وسلاسة.

المصرى اليوم

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