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اليونيسف تحاول إعادة أطفال أفغان إلى أسرهم بعد «فوضى الإجلاء»

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اليونيسف تحاول إعادة أطفال أفغان إلى أسرهم بعد «فوضى الإجلاء» اليونيسف تحاول إعادة أطفال أفغان إلى أسرهم بعد «فوضى الإجلاء»

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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» إنها تحاول إعادة مئات الأطفال الأفغان إلى أسرهم بعد أن انفصلوا عنها خلال الانسحاب الأمريكي السريع من أفغانستان وإجلائهم إلى دول مختلفة.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية، جيمس إيلدر، في تصريحات بمقر الأمم المتحدة في جنيف إن «مئات الأطفال انفصلوا عن أسرهم خلال الأحداث الفوضوية في مطار كابل، وإن اليونيسف تحاول إعادتهم إلى أسرهم».

وأضاف: «ذهبوا إلى عدد من الدول، ونعمل مع حكومات تلك الدول التي وصل الأطفال إليها دون رفقة أحد من ذويهم»، مشيرا إلى أن أكثر من مئة طفل التأم شملهم مع أفراد أسرهم.

وأظهرت لقطات مثيرة الشهر الماضي طفلة صغيرة خلال رفعها فوق سور مطار كابل العالي ووصولها إلى يدي جندي أمريكي، وليس من الواضح ما إذا كانت الطفلة قد انضمت إلى أسرتها في المطار.

المصرى اليوم

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