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أحدث هجوم.. مسلحون يقتحمون قرية ويخطفون 18 شخصا في نيجيريا

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أحدث هجوم.. مسلحون يقتحمون قرية ويخطفون 18 شخصا في نيجيريا أحدث هجوم.. مسلحون يقتحمون قرية ويخطفون 18 شخصا في نيجيريا

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اقتحم مسلحون قرية في شمال نيجيريا وخطفوا 18 من سكانها بينهم 7 أطفال، في أحدث هجوم لعصابات من طالبي الفدية الذين ارتكبوا موجة من عمليات الخطف الجماعية في المنطقة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن معلم سليمان كيكي، وهو زعيم محلي في قرية «كيكي بي» في ولاية كادونا، أن مسلحين على متن دراجات نارية داهموا القرية في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين وانتقلوا من منزل إلى منزل وخطفوا أطفالا وآباءهم.

وأضاف: «كانت تجربة مرعبة بالنسبة لنا»، وأوضح أن الخاطفين لم يرسلوا طلب فدية بعد.

وتخطف عصابات من طالبي الفدية الأطفال من مدارسهم والقرويين من منازلهم والمسافرين من مركباتهم في أنحاء شمال غرب نيجيريا منذ ديسمبر الماضي.

المصرى اليوم

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