محافظ بورسعيد : استمرار أعمال تطوير شارع 23 ديسمبر

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن استمرار أعمال التطوير الجارية بشارع 23 ديسمبر، بداية من شارع 23 يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعي في نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول 3800 متر، تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، وبالتنسيق مع حي المناخ وحي الزهور وحي الضواحي.

وأوضح المحافظ، في بيان، الثلاثاء، أن الأعمال تشمل التوسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية بطول 3800 متر، لافتًا إلى أن شارع 23 ديسمبر يشهد أعمال تطوير على أعلى درجة من الكفاءة بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها بورسعيد في مختلف الأحياء، موجهًا بالتنسيق التام مع كافة الجهات المختصة بأعمال التطوير لسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.