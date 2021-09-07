استمرار فعاليات «بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية 2021» لليوم الثالث خلال سبتمبر

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تتواصل فعاليات «بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لليوم الثالث على التوالى خلال شهر سبتمبر، حيث شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عروضآ فنيآ لفرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية وفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، والفرقة القومية للفنون الشعبية بالقاهرة، وذلك على مسرح المركز الثقافى بمحافظة بورسعيد، وضمن الفعاليات الثقافية التي تقام ببورسعيد على مدار العام الجاري، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحسب بيان، الثلاثاء، أشاد محافظ بورسعيد ووزيرة الثقافة بالعرض الفنى ومستوى الأداء المتنوع والمميز لنجوم فرق الفنون الشعبية بمحافظتي بورسعيد والقاهرة، حيث تناول العرض الفنى مجموعة من أشهر التابلوهات والاستعراضات الخاصة بالفرق.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد نالت نصيبًا كبيرًا من تنفيذ الفعاليات الثقافية والفنية، في إطار اختيار المحافظة لتكون عاصمة الثقافة المصرية للعام الحالى، موجهًا الشكر لوزيرة الثقافة على حضورها ومتابعتها للأعمال الفنية والثقافية التي تشهدها بورسعيد خلال العام، مؤكدا أهمية مواكبة هذا الحدث مع التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.

يذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة بحيث تقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر، حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وتم إرجاؤها نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا ليتم تفعيلها هذا العام 2021، وتشهد بورسعيد تنفيذ 100 فعالية ثقافية وفنية على مدار العام الحالى في كافة الأنشطة والفنون.