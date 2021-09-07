أخبار عاجلة

وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة بلقاح كورونا -
مد أجل الحكم على 9 متهمين تسببوا فى وفاة 25 مواطنًا بـ «انهيار عقار جسر السويس» ل21 سبتمبر -
منتخب جنوب إفريقيا يعرض على الأهلي تحمل تكاليف بيرسي تاو -
معركة الـ«5 نجوم» بين برشلونة وبايرن ميونخ في موقعة رد الاعتبار -
المشدد 10 سنوات لـ3 سائقين ومزارع حازوا مواد مخدرة بالشرقية -
"الغذاء والدواء" تحذر من هذا النوع من "المياه".. خطر عنوانه "برومات" -
دهسه بسيارته.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل آخر بالجوف -
"وصلت رسائل لا تحبذ الحضور".. الرئيس الفلسطيني لن يحضر اجتماعات الأمم المتحدة -
طلاب مدينة زويل يطلقون مهرجان «تبسيط العلوم» (التفاصيل) -
فوج أمريكي يُشاهد «بانوراما التراث» في مكتبة مصر العامة بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استمرار فعاليات «بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية 2021» لليوم الثالث خلال سبتمبر

Print
استمرار فعاليات «بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية 2021» لليوم الثالث خلال سبتمبر استمرار فعاليات «بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية 2021» لليوم الثالث خلال سبتمبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتواصل فعاليات «بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لليوم الثالث على التوالى خلال شهر سبتمبر، حيث شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عروضآ فنيآ لفرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية وفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، والفرقة القومية للفنون الشعبية بالقاهرة، وذلك على مسرح المركز الثقافى بمحافظة بورسعيد، وضمن الفعاليات الثقافية التي تقام ببورسعيد على مدار العام الجاري، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح .

وبحسب بيان، الثلاثاء، أشاد محافظ بورسعيد ووزيرة الثقافة بالعرض الفنى ومستوى الأداء المتنوع والمميز لنجوم فرق الفنون الشعبية بمحافظتي بورسعيد والقاهرة، حيث تناول العرض الفنى مجموعة من أشهر التابلوهات والاستعراضات الخاصة بالفرق.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد نالت نصيبًا كبيرًا من تنفيذ الفعاليات الثقافية والفنية، في إطار اختيار المحافظة لتكون عاصمة الثقافة المصرية للعام الحالى، موجهًا الشكر لوزيرة الثقافة على حضورها ومتابعتها للأعمال الفنية والثقافية التي تشهدها بورسعيد خلال العام، مؤكدا أهمية مواكبة هذا الحدث مع التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.

يذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة بحيث تقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء ، حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وتم إرجاؤها نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا ليتم تفعيلها هذا العام 2021، وتشهد بورسعيد تنفيذ 100 فعالية ثقافية وفنية على مدار العام الحالى في كافة الأنشطة والفنون.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فوج أمريكي يُشاهد «بانوراما التراث» في مكتبة مصر العامة بالأقصر

فوج أمريكي يُشاهد «بانوراما التراث» في مكتبة مصر العامة بالأقصر

فريال أشرف لـ «المصري اليوم» البنات تقدر تعمل أي حاجة.. وأذهبية طوكيو مجهود سنين

فريال أشرف لـ «المصري اليوم» البنات تقدر تعمل أي حاجة.. وأذهبية طوكيو مجهود سنين

البريد المصري يوقع اتفاقيتي تعاون مع نظيره القطري بالدوحة

البريد المصري يوقع اتفاقيتي تعاون مع نظيره القطري بالدوحة

كلمة «مدبولي» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021(فيديو)

كلمة «مدبولي» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021(فيديو)