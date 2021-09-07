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استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محب حبشي، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد نبيل شحاتة، المستشار العسكري للمحافظة، قافلة «أبواب الخير» دعمًا من صندوق «تحيا مصر»، ضمن أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وتفقد محافظ سوهاج، ومرافقوه، بحضور أحمد عبدالحافظ، منسق صندوق تحيا مصر بسوهاج، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بسوهاج، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية، القافلة التي ضمت 32 تريلا كونتنر، و45 سيارة جامبو، محمل عليها 64 ألف كرتونة مواد غذائية، و15 ألف قطعة ملابس، وأجهزة ومعدات طبية منها «70 ماكينة غسيل كلوي، و101 كرسي غسيل كلوي، و38 حضانة بمشتملاتها، وحضانة متنقلة بجهاز تنفس، وحضانة متنقلة، وعدد 28 جهاز العلاج بالضوء، و10 أجهزة إفاقة، و4 أجهزة قياس الصفراء، و14 جهاز ضغط المجرى الهوائي، و14 جهاز تنفس صناعي، و16 سرير رضيع، و44 ماكينة صخ السوائل، و38 ماكينة سحب سوائل.

وثمّن محافظ سوهاج، مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه الدائم على تحقيق الرعاية المتكاملة لكافة فئات المجتمع وخاصة الأسر الأولى بالرعاية، والعمل في كافة الإتجاهات لبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وإطلاق المبادرات والمشروعات القومية الغير مسبوقة والتي تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها، وتؤكد ميلاد «الجمهورية الجديدة».

قافلة أبواب الخير

قافلة أبواب الخير

قافلة أبواب الخير

قافلة أبواب الخير