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استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محب حبشي، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد نبيل شحاتة، المستشار العسكري للمحافظة، قافلة «أبواب الخير» دعمًا من صندوق «تحيا مصر»، ضمن أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الأسر الأولى بالرعاية.
وتفقد محافظ سوهاج، ومرافقوه، بحضور أحمد عبدالحافظ، منسق صندوق تحيا مصر بسوهاج، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بسوهاج، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية، القافلة التي ضمت 32 تريلا كونتنر، و45 سيارة جامبو، محمل عليها 64 ألف كرتونة مواد غذائية، و15 ألف قطعة ملابس، وأجهزة ومعدات طبية منها «70 ماكينة غسيل كلوي، و101 كرسي غسيل كلوي، و38 حضانة بمشتملاتها، وحضانة متنقلة بجهاز تنفس، وحضانة متنقلة، وعدد 28 جهاز العلاج بالضوء، و10 أجهزة إفاقة، و4 أجهزة قياس الصفراء، و14 جهاز ضغط المجرى الهوائي، و14 جهاز تنفس صناعي، و16 سرير رضيع، و44 ماكينة صخ السوائل، و38 ماكينة سحب سوائل.
وثمّن محافظ سوهاج، مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه الدائم على تحقيق الرعاية المتكاملة لكافة فئات المجتمع وخاصة الأسر الأولى بالرعاية، والعمل في كافة الإتجاهات لبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وإطلاق المبادرات والمشروعات القومية الغير مسبوقة والتي تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها، وتؤكد ميلاد «الجمهورية الجديدة».