لبيان سلامة قواه.. إيداع البلطجي قاتل معلم لغة عربية بالإسكندرية مستشفى الأمراض العقلية

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أمر المستشار خالد انور مدير نيابة اول الرمل بالإسكندرية، ايداع المدعو «أحمد .أ» الشهير بـ«حمادة» المتهم بقتل المُعلم، حسن جوهر مُعلم اللغة العربية، على مقهى بمنطقة شدس، مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، وذلك لمدة 45 يومًا تحت الملاحظة، لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المدرس المجني عليه كان يجلس على المقهى بمنطقة شدس وفوجئ بدخول المتهم وسب الجالسين جميعًا، فنهره المجني عليه، وقال له «كدة عيب»، وهو ما أثار حفيظة المتهم الذي اشتبك مع المدرس ومزق ملابسه، فاتصل المدرس بأسرته لإرسال ملابس جديدة مع ابنه، وفي هذه الأثناء كان المتهم ذهب إلى المنزل وأحضر سكينا كبيرة «طيرة» اعترض بها طريق ابن المجني عليه، والذي تدخل لإنقاذ ابنه فسدد له المتهم طعنة أخرجت كليته وسقط قتيلا.

وتواصل النيابة العامة بإشراف المستشار خالد أنور، التحقيق في الواقعة، فيما قررت النيابة إخلاء سبيل والدة المتهم، حيث اتهمتها أسرة المجنى عليه، بأنها حرضت على القتل بعد ارشاد المتهم عن السلاح الأبيض، «طيره» المُستخدم في الواقعة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار شقيق المتهم، بعد توجيه اتهام له بالتحريض على القتل والعودة رفقة شقيقه المتهم والتعدي على نجل المُعلم المجني عليه، وتسهيل الطريق أمام شقيقه لقتل المُعلم ثم الهرب، فيما استمعت النيابة لشهود عيان الواقعة، وقررت طلب تقرير الطب الشرعي.

وبدأت الواقعة بتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بوقوع جريمة قتل بمنطقة شدس، بعد قيام يد بلطجي يدعى «أحمد .أ» الشهير بـ «حمادة» وطعن المجني عليه وأراده قتيلاً في الحال.