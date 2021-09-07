مستشفى بايرن ميونخ تضم 8 لاعبين قبل موقعتي لايبزيج وبرشلونة

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يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لخوض مباراتين من العيار الثقيل في الأسبوع المقبل عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية التي يشارك فيها عدد كبير من لاعبي العملاق البافاري مع منتخبات بلادهم.

ويواجه بطل الدوري الألماني مشكلة كبيرة في الأيام المقبلة في ظل الإصابات الكثيرة التي تضرب صفوف الفريق في الفترة الحالية.

ويستعد بايرن ميونخ لمباراتين من العيار الثقيل حيث يواجه نظيره ومنافسه القوي لايبزيج في بطولة الدوري الألماني الدرجة الأولى «البوندزليجا»، كما يواجه بعدها نظيره برشلونة في بداية مشوار دوري أبطال أوروبا بدوري المجموعات هذا الموسم.

وتضم مستشفى بايرن ميونخ حالياً ثمانية لاعبين قبل خوض هاتين المباراتين، وهما: مارك روكا، وأوباميكانو وتوماس مولر وبنيامين بافارد وكينجسلي كومان وتوليسو وديفيز ولوكاس هيرنانديز.

الجدير بالذكر أن المباراة بين بايرن ميونخ وبرشلونة ثأرية بعدما تغلب الفريق البافاري على العملاق الكتالوني بنتيجة 8-2، في الموسم قبل الماضي.