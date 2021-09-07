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مفاجأة.. برشلونة كان قريبًا من ضم دوناروما قبل سان جيرمان

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مفاجأة.. برشلونة كان قريبًا من ضم دوناروما قبل سان جيرمان مفاجأة.. برشلونة كان قريبًا من ضم دوناروما قبل سان جيرمان

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فجر الإعلامي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو، والمتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن نادي برشلونة الإسباني كان قريباً في موسم الانتقالات الصيفية الماضي من ضم الحارس الإيطالي المتميز جيانلويجي دوناروما.

وتوج دوناروما في العام الجاري بلقب أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي توجت بها بلاده بعد الفوز في المباراة النهائية على الإنجليزي.

وقال فابريزو رومانو، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: برشلونة كان مُهتماً بضم الحارس الإيطالي دوناروما، بصورة كبيرة، وكثف مفاوضاته معه قبل أسبوع من توقيعه مع باريس سان جيرمان.

وأضاف فابريزو رومانو: مينو رايولا، وكيل أعمال الحارس دوناروما، كان بنفسه في برشلونة من أجل التفاوض على صفقة الحارس ولكن نادي برشلونة في ظل أزمته الإقتصادية لم يكن جاهزاً لتحقيق مطالب دوناروما، لكن كان هنالك اهتمام كبير بضم الحارس.

واختتم وكيل دوناروما: برشلونة لم يكن يريد حائط الصد الإيطالي، بدلاً من مارك أندريه تير شتيجن، لأن بسبب إصاباته المتكررة مؤخراً برشلونة كان يريد بديلاً له.

المصرى اليوم

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