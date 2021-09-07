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تأجيل عودة بيراميدز للتدريبات ٢٤ ساعة

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تأجيل عودة بيراميدز للتدريبات ٢٤ ساعة تأجيل عودة بيراميدز للتدريبات ٢٤ ساعة

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أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز تأجيل عودة فريق الكرة للتدريبات استعدادا للموسم الجديد والمرحلة المقبلة، لمدة ٢٤ ساعة أخرى.

وكان من المنتظر عودة الفريق للتدريبات بداية من مساء الأربعاء بعد الراحة التي حصل عليها الفريق وختام الدوري بالفوز على غزل المحلة بستة أهداف دون مقابل.

أوضح هاني سعيد للمركز الإعلامي أنه تم تأجيل عودة الفريق للتدريبات ٢٤ ساعة لتكون مساء الخميس بدلا من الأربعاء بسبب بعض الظروف الخاصة بصيانة ملعب تدريبات النادي.

ويستعد بيراميدز لموعد انطلاق الدوري الممتاز بعد الراحة السلبية التي منحها اتحاد الكرة لجميع الأندية حتى ٢١ سبتمبر الجاري، وكذلك انتظارا لتحديد موعد استكمال ما تبقى من مباريات بطولة كأس .

المصرى اليوم

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