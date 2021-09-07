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يعد ربيع ياسين اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم المصرية الذي نجح في إثبات قدراته الفنية من خلال التواجد في فريق مركز شباب والانتقال مباشرة إلى بطل مصر النادي الأهلي دون خطوات أو محطات.

ظل ياسين يقاتل رفقة مركز شباب الفشن دون وجود مستقبل واضح أو مكافئة حتى وضع له القدر جزاء يستحقه بالانضمام إلى منتخب محافظة بني سويف في مواجهة تاريخية احتفالية أمام الأهلي في العيد القومي للمحافظة.

الأهلي السير نحو الذهب دائمًا

قدم ربيع ياسين 12 موسمًا بشكل أكثر من رائع مع النادي الأهلي ومنتخب مصر واستطاع قيادة الجبهة اليسرى بقدمه اليمني في استثنائية جديدة نادرة التكرار في عالم الساحرة المستديرة.

كان ياسين عنصرًا فعالًا في تتويج المارد الأحمر بنحو 10 ألقاب محلية إلى جانب 8 بطولات قارية، وواصل صناعة الاستثنائية في كرة القدم عندما حصد جائزة أفضل لاعب في مصر 3 مرات رغم تواجده في الخط الخلفي.

منتخب الفراعنة.. البصمة التي لا تُمحى

يظل ربيع ياسين هو الاسم الأبرز في الجهة اليسرى والخط الدفاعي بشكل عام كلما جاء الحديث حول التشكيلة التاريخية للمنتخب المصري بفضل الأداء المميز الذي قدمه على مدار عقد من الزمان.

وخاض ربيع ياسين 118 لقاء دولي رفقة الفراعنة وشارك في صناعة أبرز الإنجازات الوطنية كان أهمها بلوغ نهائيات مونديال 1990 بعد غياب طويل والتواجد في كأس الأمم الأفريقية 1986 ودورة الألعاب الأولمبية 1984.

اعتزال لأجل الأهلي

استقبل ياسين قرار رحيله عن الأهلي بتقبل تام رغم قدرته على مواصلة العطاء وعدم تجاوزه سن الـ31، ورفض الانتقال لأحد أندية الدوري الممتاز مفضلًا انهاء حياته الكروية بالقميص الأحمر في استثنائية ثالثة.

المسيرة التدريبية

يتحدث رفاق ربيع ياسين واللاعبين اللذين تدربو تحت قيادته عن عقليته الفنية المتطورة وقدرته على صناعة الفارق فضلًا عن معرفته الفشل في مشواره التدريبي وتحقيق عدد من الإنجازات التتويج بكأس الأمم الأفريقية للشباب.

ودائمًا ما يتم ترشيح ياسين لشغل دور الرجل الأول في منتخب مصر والنادي الأهلي نظرًا لسجله ولكن دون جدوى.

بعد اطلاعك على هذا التقرير ستجد أن ربيع ياسين يستحق الكثير من السرد والتنوع في التناول نظرًا لكونه صاحب مسيرة صعبة كرويًا في بدايتها عظيمة في مجملها إلى جانب العديد من المواقف الشخصية.