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دول مجموعة «بريكس» توقع اتفاقيات لتدشين 28 مشروعا بقيمة ملياري دولار

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دول مجموعة «بريكس» توقع اتفاقيات لتدشين 28 مشروعا بقيمة ملياري دولار دول مجموعة «بريكس» توقع اتفاقيات لتدشين 28 مشروعا بقيمة ملياري دولار

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وقعت دول مجموعة «بريكس»؛ البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات بشأن 28 مشروعا بقيمة 13.4 مليار يوان (2.07 مليار دولار) خلال منتدى مدينة شيامن الصينية.

جاء ذلك خلال المنتدى الذي حمل عنوان «شراكة بريكس حول ثورة صناعية جديدة»، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.

حضر المنتدى مسؤولون من الإدارات الحكومية في «بريكس» والمؤسسات ومراكز التحليل ومعاهد البحث والتطوير، وكذلك من المنظمات الدولية.

وذكر التلفزيون الإذاعة أن المشروعات التي تم الاتفاق عليها ستنفذ في قطاعات مثل البرمجيات، والصيانة الفنية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاقتصاد والتجارة، فضلا عن الثقافة والفنون.

وتشارك في 19 مشروعا والهند في مشروعا 13 وجنوب أفريقيا في 11 مشروعا والبرازيل في 16 مشروعا، حسبما أفاد التلفزيون الصيني.

شكلت «بريكس» عام 2009، لتوحيد أكبر الاقتصادات النامية في العالم، ويُقدر أن أعضاء المجموعة معا يمثلون 41% من سكان العالم، و24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 16% حصة في التجارة العالمية.

المصرى اليوم

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