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زعيم «طالبان» في أول تصريح له: الجديدة ستطبق الشريعة الإسلامية وتحمي حقوق الإنسان

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زعيم «طالبان» في أول تصريح له: الحكومة الجديدة ستطبق الشريعة الإسلامية وتحمي حقوق الإنسان زعيم «طالبان» في أول تصريح له: الجديدة ستطبق الشريعة الإسلامية وتحمي حقوق الإنسان

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أعلن زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوند زاده، أن الجديدة في أفغانستان سوف تعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، وكذلك حماية حقوق الإنسان والأقليات.

وأوضح آخوند زاده في بيان عقب الإعلان عن تشكيل حكومة مؤقتة في البلاد، أن السلطات الحالية سوف تعمل على «السيطرة على شؤون البلاد وتسييرها في أقرب وقت ممكن».

وأوضح أن ذلك يشمل جميع شؤون الحكم والحياة في أفغانستان، حيث ستنظمها في المستقبل «قوانين الشريعة الإسلامية»، على حد قوله.

وتابع زعيم حركة طالبان حديثه بالقول إن الحكومة ستعمل أيضا على «حماية المصالح العليا للبلاد وتأمين الحدود وضمان السلام الدائم والازدهار والتنمية».

كما أشار إلى أنها (الحكومة) سوف تتخذ خطوات جدية نحو «حماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في إطار الدين الإسلامي».

المصرى اليوم

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