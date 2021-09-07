خالد قمر يقرر الرحيل عن الاتحاد السكندري

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قرر خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الرحيل عن صفوف الفريق، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأبلغ خالد قمر، الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ومحمد مصيلحي، رئيس النادي بصعوبة استمراره مع الفريق في الموسم المقبل، بسبب ظروف أسرية، وضرورة تواجده في القاهرة، خلال الفترة المقبلة.

وتلقى خالد قمر، أكثر منم عرض من أندية الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يحسم اللاعب وجهته المقبلة، خلال الأيام القليلة القادمة.

ويسعى زعيم الثغر، للتعاقد مع أكثر من مهاجم في الميركاتو الصيفي الجاري، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في هذا الموسم المركز، بعد رحيل «قمر» ومن قبله الجاميكي روماريو وليامز.

يُذكر أن الاتحاد السكندري، دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من أحمد يحيى، حارس مرمى الإنتاج الحربي، ونادر رمضان، لاعب خط وسط الإسماعيلي ومصطفى عفروتو، ظهير أيمن الحمام المطروحي ومحمد عبدالسلام، مدافع نادي الزملك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، والغاني مورو ساليفو والبوركين سعيدو سيمبوريه لاعب خط وسط المصري البورسعيدي وأحمد عادل ميسي، جناح المقاصة.