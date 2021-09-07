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«اللي خلف مامتش».. سوسن بدر تكشف عن حكاية جديدة من مسلسل «زي القمر»

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«اللي خلف مامتش».. سوسن بدر تكشف عن حكاية جديدة من مسلسل «زي القمر» «اللي خلف مامتش».. سوسن بدر تكشف عن حكاية جديدة من مسلسل «زي القمر»

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كشفت الفنانة سوسن بدر عن حكاية جديدة من مسلسل «زي القمر» تحت عنوان «اللي خلف مامتش»، إخراج أحمد شفيق ومن المقرر عرضه قريبا.

ونشرت «سوسن» صور من كواليس العمل عبر «إنستجرام» قائلة:«مسلسل زى القمر.. حكاية اللي خلف مامتش.. تأليف مصطفى هاشم.. إخراج أحمد شفيق.. وحكاية بتحصل كتير.. استنونا».

مسلسل «زي القمر» مكوّن من مجموعة من الحكايات، عُرض منه 4 حكايات، وهي «حتة مني» بطولة الهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وإخراج حسام على، و«مش هنفرح بيكي» بطولة جومانا مراد وعباس أبوالحسن وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، و«ست الهوانم» بطولة ليلى علوي ومجدي كامل وإخراج طارق رفعت، وحكاية «غالية»، وهي من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي، وإخراج عادل، وتقوم ببطولتها الفنانة درة، ومراد مكرم وفراس سعيد وأحمد حلاوة وفرح يوسف.

ويذكر أن الفنانة سوسن بدر تشارك في تصوير مسلسل «السيدة زينب»، والذي يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم محمود عبدالمغنى، رانيا منصور، والفنانة الاستعراضية دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

ويعرض حاليا للفنانة سوسن بدر بدور العرض فيلم «مش أنا» وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته، الفيلم يشارك في بطولته، بجانب تامر حسني كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

المصرى اليوم

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