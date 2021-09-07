ضمن مبادر علاج الضمور العضلي.. وزيرة الصحة: توفير علاج للأطفال المصابين فوق سن سنتين

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شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «بيوجين» لتوفير العلاج لمصابي الضمور العضلي من الأطفال فوق سن العامين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مصابي الضمور العضلي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وتقدمت وزيرة الصحة والسكان بالشكر لشركة «بيوجين» لتوفير العلاج لمصابي الضمور العضلي فوق سن العامين ومتابعة ما بعد العلاج وتقديم الدعم الفني وتدريب الفرق الطبية ضمن المبادرة، كما ثمنت الوزيرة التعاون بين مؤسسات الدولة بتلك المبادرة لصالح المريض المصري، كما لفتت إلى فتح حساب بصندوق «تحيا مصر» لدعم المبادرة واستدامة العمل بها داخل مصر، مؤكدة أن تنفيذ تلك المبادرة جعل مصر من الدول الأولى في المنطقة في توفير علاج ضمور العضلات بالمجان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت جاهزية مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر كمنظومة متكاملة تضم صيدلة إكلينيكية وغرف حقن وغرف متابعة للأطفال بعد الحقن، لافتًا إلى أنه تم استقبال 4987 حالة بالعيادات التي تم تخصيصها لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، على مستوى الجمهورية، وتم تشخيص 178 حالة مصابة بالضمور العضلي بعد اكتمال إجراءات وفحوصات التحليل الجيني، وتم تحويل 52 طفلًا أقل من سنتين إلى اللجنة العيا لتلقي العلاج.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت بالتوسع في مراكز العلاج والمتابعة للضمور العضلي على مستوى الجمهورية لتسهيل فرص تلقي العلاج للأطفال في الصعيد والدلتا، حيث إنه جار تخصيص من 15 إلى 20 مركزًا تابعين لوزارة الصحة والتعليم العالي في إطار توزيع جغرافي عادل لتغطية كافة مناطق الجمهورية، بينهم مركزي بكل من جامعة المنصورة وجامعة أسيوط التابعين لوزارة التعليم العالي.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت بإلحاق استشاريين من العلاج الطبيعي ضمن اللجنة القومية العليا للتأهيل الحركي للأطفال بعد تلقي العلاج، كما وجهت الوزيرة بوضع بروتوكولات للعلاج الطبيعي وتوحيده في كافة مراكز علاج ومتابعة الضمور العضلي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إدراج وحدات العلاج الطبيعي أيضًا بالـ24 عيادة التي تم تخصيصيها لاستقبال وتشخيص مصابي الضمور العضلي على مستوى الجمهورية.

ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة توجهت بالشكر لكافة أعضاء اللجنة القومية العليا لعلاج مرضى الضمور العضلي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لما حققوه من إنجاز في تشخيص وعلاج ومتابعة الأطفال مصابي الضمور العضلي الشوكي، مؤكدة لهم تذليل أي تحديات أو عقبات قد تواجههم لصالح الأطفال المصابين، كما وجهت الوزيرة بتحليل بيانات الأطفال المصابين ضمن المبادرة والاستفادة من تلك النتائج في في تقديم دراسات للبحث العلمي ومشاركة تلك الأبحاث مع دول العالم بما يساهم في تحديث علاج الضمور العضلي.

وتابع مجاهد أن الوزيرة وجهت أيضًا بربط مراكز الضمور العضلي بمراكز علاج الأمراض الوراثية التي تم تجهيزها على أعلى مستوى، وذلك للاستفادة من جمع وتحليل بيانات المواليد والأطفال الذين يتم فحصهم سنويًا من خلال مبادرات ومشروعات وزارة الصحة والسكان، لتحديد المحددات الصحية للأجيال الجديدة ومواجهة كافة الأمراض الوراثية وغيرها.

من جانبها أعربت الدكتورة زينة صفير مدير عام شركة «بيوجين»، عن تقديرها للخطوات التي تتخذها الدولة المصرية في القطاع الصحي وتوفير كافة حقوق المواطنين في العلاج والتغلب على أي تكلفة أو تحديات، حيث أصبحت مصر على خريطة العالم في الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، مؤكدة دعم الشركة الكامل لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مصابي الضمور العضلي من خلال توفير العلاج وتدريب مقدمي الخدمة الطبية.

كما أكد أحمد طارق أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، دعم فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الضمور العضلي، مؤكدًا استدامة تمويل المبادرة وتقديم كافة سبل الدعم لتخفيف معاناة المصابين من أطفال الضمور العضلي، كما ثمن تفعيل مراكز بحثية لمرض الضمور العضلي بمصر.