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ريتشارد الحاج يطرح كليب «مسا النور والهنا» لشيماء الشايب الخميس

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ريتشارد الحاج يطرح كليب «مسا النور والهنا» لشيماء الشايب الخميس ريتشارد الحاج يطرح كليب «مسا النور والهنا» لشيماء الشايب الخميس

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قرّر المنتج ريتشارد الحاج طرح أحدث أغانيه للمطربة شيماء الشايب التي تحمل عنوان «مسا النور والهنا» بتوزيع جديد، على طريقة فيديولريكس، الخميس، 9 سبتمبر الجاري، عبر قناة «شيماء» الرسمية على يوتيوب، وصفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

من جانبه أكد «ريتشارد» أن الأغنية سيتم طرحها على عدد كبير من المتاجر الرقمية الموسيقية، ومنها، اسبوتي فاي، أنغامي، ديزر، ايتونز«.
وعن سبب اختياره لـ«شيماء» لأداء تلك الأغنية قال: «دورنا كمنتجين وفنانين إعادة هذا التراث الكبير وتسويقه للأجيال الجديدة، وسبب انتشار ونجاح شيماء الشايب في بداياتها هو غنائها للعظماء، وأعتبر صوتها امتداد لأصوات نجاة وفايزة أحمد ووردة، هناك من أحبو وتعرفوا على نجاة الصغيرة في صوت محمد منير، ومن أحبوا أو تعرفوا على السيدة أم كلثوم في صوت آمال ماهر».
وأضاف: «شيماء سوف تستمر في هذه الأعمال لأنها من القلائل الذين نجحوا في تقديمها بقيمتها العظيمة وبمقاماتها الموسيقية الأصلية المظبوظة بدون الاحتياج لتقنيات الزمن، وأتوقع أن تحقق مسا النور والهنا نجاحًا كبيرًا».
معروف أن «مسا النور والهنا» هي أحدى الروائع التي غنتها المطربة القديرة وردة، من كلمات عبدالوهاب محمد، ألحان بليغ حمدي، تم أعادة توزيعها وتسجيلها وميكس وماستر لماهر صلاح.
وتقول كلماتها: «مساء النوروالهنا، على الموجودين هنا والي جاين لنا، مساء الشوق والسعادة على السكر الزيادة، واللي يشربها سادة مالوش مكان هنا، ولا جوه قلبنا، مسي لي ع اللي جنب واللي سهران وحيد.. قول له إن فاتوك حبايب، حب إنت من جديد، داوي الهوى بهوى، خد من الداء دوا، واسأل صحيح مجرب، واتعلـم زينا، واتعلم مننا«.
ومعروف أن أخر أغاني «شيماء» كان تحت عنوان «سلمتله»، ألحان وتوزيع خالد عز، وكلمات الراحل أحمد معتز، هندسة صوتية ماهر صلاح، وتم طرحه على طريقة لريكس.

المصرى اليوم

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