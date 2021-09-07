الجامعة العربية ترحب بالإفراج عن مسجونيين ليبيين

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صرح مصدر مسؤول بالامانة العامة لجامعة الدول العربية أن الامانة تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها دولة ليبيا خلال الأونة الأخيرة. ورحب المصدر في هذا الاطار بالإفراج عن ثمانية من الموقوفين الذين تم تسليمهم لمجلس حكماء مصراته، مشيداً بالجهود المبذولة في هذا الخصوص باعتبارها جزءاً من تدابير بناء الثقة المطلوب تواترها خلال الفترة المقبلة.

كما حذر المصدر من تكرار الاشتباكات المؤسفة التي وقعت خلال الآونة الأخيرة وتأثيرها السلبي على التفوق المحرز مؤخراً على كافة الأصعدة.

وأكد على موقف الجامعة الثابت والمطالب بضرورة الوفاء بكافة الاستحقاقات المتعلقة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، في ديسمبر المقبل، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراج التواجد العسكري الاجنبي بكافة مكوناته من ليبيا لضمان إجراء الانتخابات بشكل ذي مصداقية.

من جانب اخر علقت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على تأجيل جلسة مجلس النواب الليبي التي كانت مخصصة لمساءلة الحكومة، معلنة التزامها بحضور الجلسة في موعدها الجديد يوم غد الأربعاء.

وقالت الحكومة في بيان: "في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى العمل المستمر نتيجة الوضع الصعب الذي تمر به والحاجة للمضي قدما في العملية السياسية، تستغرب حكومة الوحدة الوطنية تأجيل عقد جلسة مساءلة الحكومة من قبل مجلس النواب الليبي بحجة وصول الحكومة في وقت متأخر عن موعد عقد الجلسة وعدم تبقي وقت كاف لعقدها، ورغم مطالبة المجلس بعقدها بشكل عاجل في وقت سابق".

وأضافت: "تقديرا للمصلحة الوطنية العليا، تعلن حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها الالتزام بحضور جلسة المسائلة المؤجلة إلى يوم الغد الأربعاء 8 سبتمبر 2021، علما بأن الحكومة سلمت إجابات كافة الأسئلة مكتوبة لهيئة رئاسة مجلس النواب".