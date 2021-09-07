إعلام عبري يسخر من أحداث سجن جلبوع

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تناولت وسائل اعلام عبرية اليوم الثلاثاء، بطريقة ساخرة عن أحداث سجن جلبوع، وخروج 6 أسرى فلسطينيين منه.

وقال المحلل الإسرائيلي "روي روبنشتاين" من صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إنّه إذا حدث ذلك في أكثر السجون أمانًا في إسرائيل، فما هو الحال فى باقي السجون"

وأكد المحلل الإسرائيلي في مقال له نشره عبر الصحيفة العبرية، أنّه "السجناء استيقظوا في جميع أنحاء اسرائيل صباح الاثنين، على أخبار الهروب من سجن جلبوع، وأصبحت القضية على الفور حديث اليوم.

وشدد، أنّ نزيل في سجن بالقرب من جلبوع، قال:إنه "تم إيقاظنا في الساعة 03:00 صباحًا ، وكنا نظن أن الحرب قد اندلعت".

وتابع المحلل الإسرائيلي أنه مر أكثر من يوم على هروب ستة من سجن جلبوع في الشمال، وتواصل قوات الأمن صباح اليوم "الثلاثاء" البحث عنهم بشكل محموم، وتنتشر 89 نقطة تفتيش في جميع أنحاء البلاد ، والعديد من القوات داخل حدود السلطة الفلسطينية والأردن في حالة عبور الفارين إليهم.

وأوضح، أن السجناء في سجن شطة ، المجاور لسجن جلبوع ، روو كيف بدت الدقائق التي أعقبت الهروب داخل السجن، وعندما لم تكن مصلحة السجون واضحة على الإطلاق ما إذا كان السجناء قد فروا بالفعل، ولا أين وهوياتهم. في جو من الخوف وعدم اليقين في السجن.

وتابع"قيل لنا إن هناك إحصاء ، وهو أمر غير معتاد في هذه الساعة" ، كما يصف أحد السجناء. "سمعنا طائرات فوقنا ، واعتقدنا أن الحرب قد اندلعت. كنا خائفين ولم يخبرنا احد بما يحدث ".

وأضاف السجين "كنا جميعاً سجناء وحراس تحت الضغط" ، واصفاً نفس التوتر الذي ساد السجن منذ الحادث. "أزيلت جميع وسائل الإعلام من الزنازين حتى لا نعرف بالضبط ما كان يحدث ، وهناك الآن المزيد من الحراس في كل جناح"

هروب 6 فلسطينين من سجن جلبوع الإسرائيلي بالقرب من الضفة الغربية، وانتشار قوات الاحتلال في المنطقة المحيطة

فيما تحدثت صحيفة "معاريف" العبرية، عن وصول التحقيق في قضية أسرى جلبوع، إلى طريق مسدود.".

فيما أعلنت وسائل إعلام عبرية مساء أمس، أن الشرطة الإسرائيلية تحقق فيما شارك السجانين في عملية تهريب الأسرى الستة من سجن جلبوع.

وأفادت قناة كان العبرية في تغريدة لها عبر تويتر ،" أن وحدة التحقيق مع السجّانين التابعة للشرطة الإسرائيلية، تحقق في شبهات حول تورّط سجّانين في عملية هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع:.

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