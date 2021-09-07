رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بفرار المعتقلين الـ6 من سجن جلبوع الإسرائيلي

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"اشتيه" حمّل الاحتلال مسؤولية أرواحهم

أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الثلاثاء)، بتمكن ستة معتقلين فلسطينيين من الهرب من سجن جلبوع الإسرائيلي فجر أمس.

وقال "اشتية" في لقاء مع الصحفيين في مكتبه برام الله: "من حق كل أسير أن يبحث عن حريته".

وأضاف: "نُحمّل إسرائيل مسؤولية أرواح أبنائنا الستة، من حق كل أسير بأي طريقة أن يخرج من السجن"؛ وفقاً لـ"رويترز".

وفر ستة فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة، أمس، على غرار الهروب في أفلام هوليوود؛ مما ترك سلطات سجن جلبوع تحدق في الفتحة التي أحدثوها في أرضية الزنزانة ودفع الفلسطينيين للاحتفال في الشوارع.

وتواصل قوات الاحتلال أعمال البحث والتمشيط عن المعتقلين الهاربين.