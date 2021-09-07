ماذا قدم أحمد سامي في عامه الأول مع سموحة؟

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يكمل أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، اليوم الثلاثاء عامه الأول في منصبه كمدرب للفريق السكندري بعدما تولى المهمة يوم 7 سبتمبر 2020 ونجح في تحقيق نجاحات متميزة.

خاض سموحة 45 مباراة تحت قيادة أحمد سامي في العام الأول للمدير الفني للفريق الذي سبق له قيادة عدة أندية بالدوري الممتاز مع طلائع الجيش والنجوم وطنطا.

استطاع سموحة تحت قيادة أحمد سامي تحقيق 18 انتصار كما تعادل الفريق في 22 مباراة وتلقى 5 هزائم فقط من بينها 3 مباريات أمام الزمالك بجانب الهزيمة أمام الأهلي والإسماعيلي.

كانت المباراة الأولى لسموحة تحت قيادة أحمد سامي يوم 10 سبتمبر 2020 أمام الزمالك بالدوري الممتاز وانتهت بالتعادل بنتيجة 3-3 بينما كان آخر لقاء في العام الأول ضد المقاصة يوم 28 أغسطس الماضي وانتهى أيضاً بالتعادل بنتيجة 1-1.

وحقق سموحة أكبر فوز مع سامي على حساب دكرنس برباعية نظيفة في كأس مصر هذا الموسم بينما كانت الهزيمة الأكبر بنفس النتيجة أمام الأهلي.

سجل سموحة تحت قيادة سامي 74 هدفاً واستقبل 50 هدفاً وحصد 76 نقطة في الدوري الممتاز بالموسمين الماضي والحالي.

ويعد الهاني سليمان حارس مرمى سموحة أكثر اللاعبين مشاركة مع النادي السكندري في عهد أحمد سامي برصيد 44 مباراة ويليه رجب نبيل برصيد 41 مباراة ثم محمود عبدالحليم «حليمو» برصيد 39 مباراة وأحمد حمص برصيد 37 مباراة.

مصطفى فتحي أكثر من سجل أهدافاً تحت قيادة أحمد سامي في سموحة برصيد 17 هدفاً ويليه حسام حسن برصيد 13 هدفاً وأحمد عبدالقادر برصيد 9 أهداف بينما يبقى ناصر ماهر لاعب سموحة السابق والأهلي حالياً أكثر من صنع أهدافاً تحت قيادة سامي برصيد 7 أهداف.