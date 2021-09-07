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عزل رونالدو فى قصر تشيشاير يؤجل ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد

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عزل رونالدو فى قصر تشيشاير يؤجل ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد عزل رونالدو فى قصر تشيشاير يؤجل ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تأجيل الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن رونالدو سيتدرب ليوم واحد فقط مع زملائه في الفريق قبل مواجهة نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الرابعة من البريميرليج السبت المقبل، بعد أن اضطر إلى العزلة لمدة خمسة أيام في قصر تشيشاير بسبب قيود .

وشددت الصحيفة على أن أولي غونار سولشاير مدرب «الشياطين الحمر» لن يتعجل في الدفع برونالدو مثلما حدث مع الفرنسي رافائيل فاران بعد انتقاله من ريال مدريد.

إلا أنه سيتاح للمشجعين المجال للترحيب به مرة أخرى في ملعب «أولد ترافورد» حيث من المتوقع أن يسير اللاعب بمفرده إلى دائرة المنتصف قبل انطلاق المباراة بعد تقديمه للجمهور، لكنه سيبقى على مقاعد البدلاء.

ورجحت الصحيفة أنه من المنتظر أن يظهر رونالدو للمرة الأولى مع مان يونايتد الثلاثاء المقبل أمام يانج بويز في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن رونالدو عاد لصفوف مانشستر يونايتد مجددا بعد غيابه لمدة 12 عاما، قادما من يوفنتوس مقابل 15 مليون يورو مع 8 ملايين كإضافات.

المصرى اليوم

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