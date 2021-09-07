منتخب تونس ينفرد بصدارة المجموعة الثانية بثنائية فى زامبيا بتصفيات المونديال

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تمكن منتخب تونس افى تحقيق انتصارا ثمينا على مضيفه الزامبي بثنائية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بتصفيات مونديال 2022.

وحملت الثنائية توقيع وهبي الخزري في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء وأنيس بن سليمان في الوقت البديل (90+2).

ومنح الانتصار نسور قرطاج الانفراد بالمركز الأول للمجموعة برصيد 6 نقاط فيما تجمد رصيد زامبيا عند 3 نقاط في الوصافة.

دخل منتخب تونس الشوط الأول بقوة وفرض ضغطا عاليا على مناطق منتخب زامبيا وهذا الضغط أفرز ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة حيث نفذ حمزة المثلوثي تماسا في عمق دفاع زامبيا ولمست الكرة يد أحد المدافعين، وسجل منها وهبي الخزري هدف التقدم لنسور قرطاج.

منتخب زامبيا حاول الرد على هذا الهدف في الدقيقة العاشرة عن طريق موزوندا بويد لكن تصويبة الأخير تصدى لها فاروق بن مصطفى وفي الدقيقة 21 عن طريق براين مويليا لكن تصويبته أخطأت المرمى.

وفي الدقيقة 30 قام فخرالدين بن يوسف بمجهود فردي وراوغ المدافع لكن تصويبته تألق أمامها الحارس الزامبي موينيا وحرمه من مضاعفة النتيجة.

وبالربع ساعة الأخير من الفترة الأولى ضغط منتخب زامبيا على مناطق تونس بحثا عن التعديل وكاد أن يصل إلى ذلك لوبومبو موزاندا في الدقيقة 31 لكن الحارس فاروق بن مصطفى أنقذ مرماه.