«الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية» يطلق دورته الأولى من مسرح سيد درويش السبت

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تنطلق، السبت المقبل، بمسرح سيد درويش الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية وتستمر حتى 16 سبتمبر الجارى.

يكرم المهرجان فى حفل الافتتاح النجم هانى سلامة وشركة أفلام مصر العالمية «يوسف شاهين» التى تعد من أوائل الشركات السينمائية التى فتحت مجالات تعاون فنية مشتركة مع فرنسا، وسيتم عرض أفلام سكندريات يوسف شاهين، وهى «إسكندرية ليه، إسكندرية نيويورك، إسكندرية كمان وكمان»، وفيلم «صراع فى الميناء» كأول فيلم لـ«شاهين» تحدث من خلاله بشكل مباشر عن مدينة الإسكندرية.

مهرجان «الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية»

وفى حفل الختام، يكرم المهرجان النجمة الفرنسية الكبيرة آن بريجيت روون والمنتج التونسى الكبير حسن دلدول.

ويشهد حفل الافتتاح عرضًا للفيلم الذى صوّره الأخوان لوميير فى مصر وعرض بسينما كوزمو جراف فى نوفمبر عام 1897، وتصل مدته إلى نحو 4 دقائق.

ويحتفى المهرجان بالسينما التونسية، ضيف الشرف، وفى قسم خاص بها يعرض مجموعة من كلاسيكيات السينما التونسية، هى فيلم «شمس الضباع» للمخرج رضا الباهى، وفيلم «ريح السد» للمخرج نورى بوزيد، وفيلم «عصفور السطح» للمخرج فريد بوغدير، وفيلم «صمت القصور» للمخرجة مفيدة التلاتلى.

مهرجان «الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية»

وفى إطار برنامج التكريم، ستكون هناك تحية لـ «مصطفى المزناوى» مخرج الأفلام الوثائقية التونسى، الذى كانت أغلب أفلامه عن مصر، تحت برنامج «مصر بعيون تونسية» وسيتم تقديم فيلمين هما «ظلال» و«عندما تغنى المرأة»، كما يقام معرض لأفيشات السينما التونسية.

ويتضمن المهرجان مسابقتين: الأولى للأفلام الطويلة ويتنافس على جوائزها 10 أفلام، منها اللبنانى «قلتلك خلاص» إخراج إيلى خليفة، والفيلم القبرصى «مواطن مميز» من إخراج مارينوس كارتيكس، والفيلم الرومانى «الفتاة التى بال كلبها» إخراج «أندرى هوتولك» وفيلم «الزهرة الزرقاء» إنتاج مشترك ما بين صربيا وكرواتيا، إخراج زينكو أوجريستا، والفيلم المغربى «مرجانة» فى عرضه العالمى الأول، وهو من إخراج جمال السويسى، والفيلم المغربى «التائهون» فى عرضه الدولى الأول، وفيلم «أطلس» إنتاج إيطالى سويسرى بلجيكى مغربى مشترك، من إخراج نيكولو كاستلى، والفيلم اليونانى «الخياط»، إخراج سوناليزا كنترمان، فى عرضه الشرق أوسطى الأول.

الفنان هانى سلامة - صورة أرشيفية

ويتنافس على جوائز مسابقة الأفلام القصيرة ما يزيد على الـ 20 فيلمًا، منها فيلم «الرحلة الطويلة» من إخراج على خلدوم، وإنتاج مشترك بين بلجيكا والعراق، وفيلم «لارج المترنح أو المتمايل»، وهو إنتاج كرواتى، وإخراج 3 مخرجين، هم: «سيجى نوسيرمك، جوديتا كامولين، جسما منوت». وفيلم «شاشات شنغهاى»، إنتاج فرنسى، ومن إخراج «جافى سيمك»، وفيلم «لا مزيد من الأبطال» إخراج أرنو خيادجانيا، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا وأرمينيا، وفيلم «وهكذا نحن على قيد الحياة»، إنتاج بلجيكى، ومن إخراج راندا أبوفخر، وفيلم «لا يوجد أسود على المريخ» إخراج كريستاف نصيف، وهو من إنتاج فرنسا ولبنان، وفيلم «شاحنة الرعد»، إنتاج جورجيا، وإخراج جورج كومباليا.

بوستر فيلم «مرجانة»

وتترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة النجمة الفرنسية الكبيرة «آن بريجيت روون» المولودة فى 28 سبتمبر 1946 فى تولون بفرنسا، وظهرت لأول مرة فى السينما عام 1971، وذلك فى «Out 1، noli me tangere» للمخرج العالمى جاك ريفيت، وكان هذا العمل بمثابة بداية لمسيرة حافلة بالنجاحات، وفى السبعينيات، قدمت بريجيت روون عدة مسرحيات وأعمال تليفزيونية مميزة، وهو ما جعل الأضواء تتركز عليها بنسبة أكبر وتكتسب المزيد من الشعبية والجماهيرية، وأخرجت أول فيلم قصير لها بعنوان « Grosse » وفاز بجائزة César فى عام 1986، ثم قدمت فيلمها الروائى الأول « Outremer » عام (1990)، الذى نال جائزة فى أسبوع النقاد خلال مهرجان كان السينمائى عام 1990.

وفى عام 1998، كانت عضوة فى لجنة التحكيم فى الدورة الـ 48 لمهرجان برلين السينمائى الدولى، وكانت جزءًا من لجنة التحكيم الكبرى لمهرجان « Festival du grain à démoudre » فى عام 2010.

المخرج التونسى مهدى هميلى

بريجيت روون أيضًا عضوة فى مجموعة 50/50 التى تسعى إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل والتنوع فى السينما والصناعات السمعية والبصرية.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان فى عضويتها عددًا من الأسماء السينمائية الفرانكوفونية، منهم المخرج التونسى مهدى هميلى، وهو مخرج وكاتب سيناريو ومنتج تونسى درس السينما فى باريس، ويعد واحدًا من أبرز صانعى الأفلام التونسيين الشباب ولديه بصمة مهمة فى المشهد السينمائى التونسى الحالى، وقام بتأليف وإخراج العديد من الأفلام، مثل «La Nuit de Badr» أو «Li-La» أو «Thala mon amour»، وأسس فى عام 2014 «Yol Film House»، وهى شركة إنتاج أفلام مستقلة تنتج مشاريع أصلية ومبتكرة، وتلعب الشركة دورا مهما فى دعم المواهب التونسية، كما تتمتع بإمكانيات قوية فى تقديم الأعمال الفنية المشتركة والتوزيع الدولى.

بوستر فيلم «التائهون»

وفى عام 2016، أطلق أول فيلم روائى طويل له والذى حمل اسم « Thala Mon Amour » الذى يستعرض قصة حب تدور أحداثها خلال الثورة التونسية.

واستطاع «هميلى» أن يضع بصمة مميزة فى تاريخه الفنى، وذلك بمشاركته عام 2019 فى فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى، وذلك بفيلمه الوثائقى « Fouledh ». وعرض فيلمه الروائى الطويل الثانى الذى حمل عنوان « Streams » فى لوكارنو، أغسطس الماضى.

وتضم كذلك الفنان الفرنسى راديفوج رشا بوكفيتش، هو من أصل صربى، يعمل بين بيلجراد وباريس ولوس أنجلوس، بدايته كانت عام 2000 بظهوره فى الفيلم القصير « Pena za brijanje » الذى مثّل بدايته الحقيقية فى عالم صناعة السينما والحافلة بالنجاحات.

وتم ترشيحه لـ11 من جوائز سيزار فى دورتها الـ 32، وذلك بدوره المتميز فى « La Californie ».

وكتب رشا بوكفيتش عام 2019 سيناريو فيلمه الأول « The Talentless » الذى قام أيضا بإخراجه، ولأن العمل ظهر بصورة مميزة وساحرة حصد عددًا من الجوائز.

النجمة الفرنسية آن بريجيت روون

قدم دور الشرير « Alik » فى فيلم « A Good Day to Die Hard » وذلك عام 2013 مع بروس ويليس وجاى كورتنى وسيباستيان كوش، وقد أهله دوره ليكون عضوًا فى نقابة ممثلى الشاشة الأمريكية (SAG).

وشارك رشا بوكفيتش فى عدد كبير من الأعمال التليفزيونية الناجحة، منها « Moj rodjak sa sela » و، « Prvaci sveta » و« Genius ».

وتضم اللجنة من مصر الفنانة سيمون التى بدأت مشوارها الفنى كمغنية وحققت شهرة عريضة، ويعود الفضل للمخرج خيرى بشارة فى تقديمها كممثلة من خلال فيلم «آيس كريم فى جليم» أمام نجم الغناء عمرو دياب، كما قدمها المخرج داود عبدالسيد فى فيلم «يوم مر ويوم حلو» أمام سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة، ومع المخرج الراحل محمد النجار قدمت فيلم الهجامة أمام النجمة ليلى علوى، وقدمت سيمون العديد من التجارب التليفزيونية الناجحة، منها مسلسلات «بين السرايات وحلم الجنوبى والكبريت الأحمر والأب الروحى وفارس بلا جواد وزى الورد»، كما شاركت الفنان الكبير محمد صبحى بطولة أكثر من عرض مسرحى مثل «كارمن ولعبة الست».

الفنان الفرنسى راديفوج رشا بوكفيتش

بينما يترأس الناقد «سيتريك سوبتفالى» لجنة تحكيم الأفلام القصيرة وتضم فى عضويتها المخرج التونسى مختار العجينى والمخرج المصرى مونى محمود، المدير الفنى لمهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة.

ويغلب على أفلام المهرجان طابع الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية وبعضها والدول العربية والأوروبية، ومن المقرر أن تشهد الدورة الأولى تأسيس منتدى الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية بهدف دعم مبادرات الإنتاج المشترك بين دول المنظمة.

ويقيم المهرجان مجموعة من الفعاليات فى مراكز التجمع الثقافية بوسط المدينة، منها ماستر كلاس، تضم عددًا من اللقاءات المفتوحة، منها لقاء مع النجم هانى سلامة فى الواحدة ظهر الأحد 12 سبتمبر الجارى، ولقاء آخر مع الفنان سمير صبرى، رئيس المهرجان، فى الواحدة ظهر الإثنين 13 سبتمبر الجارى، للحديث عن تجاربهما فى فنون السينما المتنوعة.