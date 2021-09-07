المسحل يستقبل رئيس الاتحاد العماني ويستعرض سبل التعاون المشترك

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استقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الثلاثاء، نظيره العماني سالم بن سعيد الوهيبي، وذلك بمقر إقامته بالعاصمة العمانية مسقط، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي خالد الثبيتي، والأمين العام المدير التنفيذي للاتحاد العماني فهد الرئيسي.

وأعرب المسحل في بداية اللقاء عن خالص شكره لرئيس الاتحاد العماني وأعضاء مجلسه على حفاوة الاستقبال التي لقيتها بعثة المنتخب السعودي، معربًا عن تمنياته بتقديم المنتخبين الشقيقين مباراة كبيرة يعكسان من خلالها صورة مشرفة للكرة الخليجية والعربية.

واستعرض رئيس الاتحاد السعودي مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون بين الاتحادين في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين، أمس الاثنين، بما يخدم تطوير كرة القدم في البلدين الشقيقين.