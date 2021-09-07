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رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف النشاط ومباريات الكأس والسوبر

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رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف النشاط ومباريات الكأس والسوبر رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف النشاط ومباريات الكأس والسوبر

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي ، فيما تقام مباراتي دور الـ16 لكأس ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر .

المصرى اليوم

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