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وزير إماراتي: «إكسبو 2020» أحد المنصات لتواصل العقول وصنع المستقبل

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وزير إماراتي: «إكسبو 2020» أحد المنصات لتواصل العقول وصنع المستقبل وزير إماراتي: «إكسبو 2020» أحد المنصات لتواصل العقول وصنع المستقبل

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قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالامارات، إن إكسبو 2020، سوف يساهم في تعزيز التعاون في القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة تواكب التطور التقني السريع، ونحن على ثقة بأن استضافة دولة الإمارات للبلدان المشاركة من مختلف أنحاء العالم سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على قطاعات متنوعة ومنها الصناعية والتجارية والسياحية.

وأضاف«الجابر» خلال تصريحات تليفزيونية، :«نحن فخورون بأن الإمارات أول دولة عربية في الشرق الأوسط تستضيف إكسبو، وهذا الحدث يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لنا لأنه يتزامن مع عام الخمسين، ومع الاستعداد للخمسين عاما المقبلة.

وتابع :«نعتبر أن إكسبو أحد المنصات التي نبدأ بها رحلة الخمسين، خاصة وأن شعار إكسبو» تواصل العقول وصنع المستقبل«وتركز دائما على التسامح والانفتاح والحوار، وعلى مد جسور التعاون والتواصل وبناء العلاقات والشراكات الإيجابية لنمو وتقدم الإنسانية.

وأشار«الجابر» أن دولة الإمارات تقدم من خلال معرض إكسبو دعوة مفتوحة للعالم بهدف الشراكة والتعاون لبناء مستقبل آمن، ومستقر، ومستدام، وأفضل للجميع، لافتا إلى أن إكسبو يقدم منصة لتواصل البلدان والشعوب وتبادل الأفكار، فهو سيسهم في تطوير قدرات وإمكانات الإنسان والمجتمع.

المصرى اليوم

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