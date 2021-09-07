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طالبان: نأمل اعتراف دول العالم بشرعية دولتنا ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا

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طالبان: نأمل اعتراف دول العالم بشرعية دولتنا ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا طالبان: نأمل اعتراف دول العالم بشرعية دولتنا ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا

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أعربت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، عن أملها في أن تعترف الدول كافة بشرعية الأفغانية الجديدة.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي: «نحن لا نتدخل في شؤون أي دولة ولا نسمح لأي دولة بالتدخل في شؤوننا ونأمل أن تعترف دول العالم بشرعية دولتنا».

وأضاف مجاهد قائلا: «نقول لدول العالم إنه لا أحد يستطيع أن يستخدم أراضينا ضدها وعلاقتنا مع كل الدولة طيبة وحسنة».

وفيما يخص إجراءات السفر من أفغانستان، قال مجاهد: «الأشخاص الذين يريدون الخروج من أفغانستان يجب أن يكون لديهم وثائق سفر وسنقوم بحل المشاكل الخاصة برحلات السفر».

المصرى اليوم

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