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مسؤول أمريكي: بايدن سيناقش اليوم خطة لكبح انتشار سلالة دلتا

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مسؤول أمريكي: بايدن سيناقش اليوم خطة لكبح انتشار سلالة دلتا مسؤول أمريكي: بايدن سيناقش اليوم خطة لكبح انتشار سلالة دلتا

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قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيناقش اليوم الخميس استراتيجية مؤلفة من ستة أقسام تهدف إلى وقف انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى من وتسريع وتيرة التطعيمات.

هذا وكشفت بيانات صادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا ارتفعت في البلاد بنسبة تزيد عن 316% عن عطلة عيد العمال في العام الماضي.

هذا وحذر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، من أن المستشفيات في الولايات المتحدة تقترب من طاقتها الاستيعابية القصوى، مع استمرار انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية فإن 79.83% من أسرة العناية المركزة في البلاد مشغولة من قبل مرضى كورونا، مبينة أن أسرة العناية المركزة في ثماني ولايات مشغولة بنسبة 90% بمرضى كورونا، وهي ألاباما وجورجيا وتكساس وأركنساس وفلوريدا وميسيسيبي ونيفادا وكنتاكي.

المصرى اليوم

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