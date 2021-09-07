مسؤول: حريق غابات ضخم في شمال غرب إسبانيا أُشعل عمدا

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قالت سلطات جاليسيا في شمال غرب إسبانيا، اليوم الثلاثاء، إن حريق غابات ضخم أُشعل عمدا واندلع في 2500 فدان من غابات الإقليم.

وتسبب الحريق، الذي اندلع بالقرب من بلدة ريباس دي سيل بعد ظهر أمس الاثنين ونتج عنه تصاعد أعمدة ضخمة من الدخان في الهواء، في إغلاق الطرق ووقف الحركة على السكك الحديد في المنطقة.

وقال مانويل رودريجيز مسؤول البيئة في الإقليم في مؤتمر صحفي إن الحريق «عمدي بشكل واضح».

ومضى قائلا: «حدد المحققون عدة نقاط اشتعلت فيها النار في وقت واحد... أيا كان من فعلوا ذلك فإنهم يدركون تماما أنه سيتسبب في كثير من الأضرار».