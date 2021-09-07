أخبار عاجلة

طلاب مدينة زويل يطلقون مهرجان «تبسيط العلوم» (التفاصيل) -
فوج أمريكي يُشاهد «بانوراما التراث» في مكتبة مصر العامة بالأقصر -
للطلاب المقبولين الجدد بالجامعات.. 5 خطوات للحصول على لقاح كورونا -
إزالة 26 حالة تعدي على أملاك الدولة ونهر النيل بالقليوبية -
نائب رئيس جامعة ليون ٢ الفرنسية يشيد بالبرامج المتميزة في الهندسة وعلوم التراث بالجامعة اليابانية -
محافظ المنيا يوجه برفع تراكمات القمامة بقرية دير الجرنوس بمغاغة -
القس أندريه زكي يفتتح الكنيسة الإنجيلية بالمنيا (صور) -
الرئيس الكوري يُعلن تطعيم 70% من السكان بلقاحات كورونا قبل نهاية أكتوبر -
"أمن الطرق" ينبه لرياح وأتربة على طرق الحناكية والعلا والمدينة وخيبر -
9 ملايين ريال لاستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع بمكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

تحرُك للإطاحة بنظام ميانمار.. حكومة الظل تعلن حالة الطوارئ وتشن حربا دفاعية

Print
تحرُك للإطاحة بنظام ميانمار.. حكومة الظل تعلن حالة الطوارئ وتشن حربا دفاعية تحرُك للإطاحة بنظام ميانمار.. حكومة الظل تعلن حالة الطوارئ وتشن حربا دفاعية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت حكومة الظل في ميانمار، التي شكلها معارضو الحكم العسكري، إلى الثورة على المجلس العسكري الحاكم اليوم، حيث حددت استراتيجية تشمل تحرك جماعات مسلحة وقوات عرقية، وحثت موظفي على ترك مواقعهم.

وقال القائم بأعمال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، دوا لاشي لا، في كلمة له، إن حكومة الظل المؤلفة من أعضاء في الخارج أو مختبئين، أعلنت حالة الطوارئ.

كما أعلن دوا لاشي لا أن حكومة الظل تشن «حربا دفاعية»، وفقا لوسائل إعلام عالمية، داعيا إلى «ثورة على حكم الإرهابيين العسكريين بقيادة مين أونج هلاينج في كل ركن من أركان البلاد».

وتولى مين أونج هلاينج الحاكم العسكري لميانمار الشهر الماضي، منصب رئيس الوزراء في حكومة جديدة لتصريف الأعمال، وتعهد بإجراء انتخابات بحلول 2023.

وتشتبك الجماعات المسلحة التي تشكلت على عجل بعد الانقلاب مع الجيش باستمرار، ولكن لم يتضح بعد مدى التنسيق بين القوات العرقية التي تقاتل الجيش على نحو متقطع منذ عقود.

وتقود رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» جهودا دبلوماسية لإنهاء العنف وفتح حوار بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضين .

يذكر أن جيش ميانمار أطاح بحكومة زعيمة البلاد المنتخبة أونج سان سو تشي في الأول من فبراير، وهو ما أدى إلى موجة احتجاجات نظمها أنصار الديمقراطية أسفرت عن مقتل المئات خلال محاولة قوات الأمن التصدي لها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائب يطالب الحكومة بسرعة إنهاء التحول الرقمي لـ«القضاء على الفساد»

نائب يطالب الحكومة بسرعة إنهاء التحول الرقمي لـ«القضاء على الفساد»

«معيط»: الحكومة حريصة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

«معيط»: الحكومة حريصة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

بلينكن: إدارة ترامب ضغطت على الحكومة الأفغانية لإطلاق سراح 5 آلاف من طالبان

بلينكن: إدارة ترامب ضغطت على الحكومة الأفغانية لإطلاق سراح 5 آلاف من طالبان

الحكومة الليبية تشير لحملة ممنهجة لتعكير صفو العلاقات مع تونس

الحكومة الليبية تشير لحملة ممنهجة لتعكير صفو العلاقات مع تونس