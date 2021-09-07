30 فيلما في أولى دورات مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية (التفاصيل)

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يطلق مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية أول دوراته، السبت المقبل، على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وتستمر حتي 16 سبتمبر الجاري، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة.

وحسبما أكد الناقد محمد عاطف، المدير الفني للمهرجان، أنه سيتضمن مسابقتين الأولي للأفلام الطويلة ويتنافس على جوائزها 10 أفلام منها اللبناني «قلتلك خلاص» إخراج إيلي خليفه والفيلم القبرصي «مواطن مميز» من إخراج مارينوس كارتيكس والفيلم الروماني «الفتاة التي بال كلبها» إخراج «أندري هوتولك» وفيلم «الزهرة الزرقاء» إنتاج مشترك مابين صربيا وكرواتيا وإخراج زينكو أوجريستا والفيلم المغربي «مرجانه» في عرضه العالمي الأول وهو من إخراج جمال السويسي، والفيلم المغربي «التائهون» في عرضه الدولي الأول، وفيلم «أطلس» إنتاج إيطالي سويسري بلجيكي مغربي مشترك من إخراج نيكولو كاستلي، والفيلم اليوناني «الخياط» إخراج سوناليزا كنترمان في عرضه الشرق أوسطي الأول.

وأضاف: مسابقة الأفلام القصيرة تضم قرابة 20 فيلما من بينها «الرحله الطويله» من اخراج على خلدوم وإنتاج مشترك بين بلجيكا والعراق وفيلم «لارج المترنح أو المتمايل» وهو إنتاج كرواتي واخراج ثلاثة مخرجين هم سيجي نوسيرمك وجوديتا كامولين وجسما منوت، وفيلم «شاشات شنجهاي» إنتاج فرنسي من إخراج «جافي سيمك»، وفيلم «لا مزيد من الأبطال» إخراج أرنو خيادجانيا وهو إنتاج مشترك بين فرنسا وأرمينيا، وفيلم «وهكذا نحن على قيد الحياة» إنتاج بلجيكي من إخراج راندا أبوفخر، وفيلم «لايوجد أسود على المريخ» إخراج كريستاف نصيف وهو من إنتاج فرنسا ولبنان، وفيلم «شاحنة الرعد» إنتاج جورجيا واخراج جورج كومباليا.