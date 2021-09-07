جولة لمحافظ بني سويف على مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ببا

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تفقد الدكتورمحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ببا، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الذي يتم تنفيذه في 66 قرية بناصر وببا،وفي إطار برنامجه الميداني لمتابعة مشروعات المبادرة، وقد رافقه خلال الزيارة، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،العميد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة،و13 نائبا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ورافق المحافظ من التنفيذيين :المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة،المهندس عامر عبدالحكيم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،المهندس محمد ياسين مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ومنسقو مؤسسة حياة كريمة.

واستهل المحافظ زيارته بتفقد سير العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية طحا البيشة،واستمع لعرض موجز عن الموقف التنفيذي للمشروع الذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويشمل إنشاء شبكة انحدار وخط طرد ومحطة رفع،ضمن عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي،والتي تشمل إنشاء محطات رفع وشبكات وخطوط إنحدار ومد وتدعيم شبكات المباه للمناطق المحرومة وتغيير وإحلال المواسير القديمة«الاسبستوس» بشبكات المياه المغذية للقرى.

وتفقد المحافظ سير العمل في مشروع مدرسة الابتدائية المشتركةبطحا«إحلال وجزئي»،والذي تنفذه الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة 7.9مليون جنيها على مساحة إجمالية للموقع 2783متر«مساحة المبنى520 متراً تقريباُ»،وتضم 22 فصلاً دراسياً (4 فصول رياض أطفال + 18 فصل ابتدائي)،دورة مياه بنين وبنات ورياض أطفال،غرف شبكات ،مدرسين ،مشرفة ،فراغ متعدد الاغراض ،طبيب، مصادر ،مشاهدة، اخصائيين، كمبيوتر، مجالات.

عقب ذلك توجه المحافظ لقرية جزيرة ببا، حيث تابع سير العمل في مشروع المجمع الخدمي بجزيرة ببا الجارى إنشاؤه ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى(قمبش،طنسا،هلية،صفط راشين،سدس الأمراء)،والتي تشمل مكاتب لتقديم الخدمات الجماهيرية(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة اجتماعية،مكتب تموين، شهر عقاري)بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع (بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات.

واستكمل المحافظ متابعته الميدانية لسير العمل في مشروعات المبادرة،بتفقد المدرستين الابتدائية والإعدادية بجزيرة ببا واللتين تنفذهما هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية للمدرستين تزيد عن 8 مليون جنيه،حيث تابع سير العمل في مشروع مدرسة عبدالله محمد مبروك الابتدائية «توسع»،مساحة الموقع 2556متر منها 297 متر للمبنى الذي يضم 16 فصلاً(4 رياض أطفال+12 ابتدائي) وبنسبة تنفيذ 38% ،بالإضافة إلى تفقد مشروع مدرسة إبراهيم محمد مبروك الإعدادية«توسع»،مساحة الموقع 2536 متر منها 165مساحة المبنى الذي يضم 6 فصول، وقد بلغت نسبة التنفيذ 46%.

وقال المحافظ انه تم إدراج عدد 66 قرية بناصر وببا ،ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى،من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافرخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ،الكهرباء،الطرق،الاهتمام بالنظافة والبيئة،تطويرمستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره،بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.