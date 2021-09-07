واشنطن تتحدث عن ترشح سيف الإسلام القذافي وحفتر للرئاسة: الأول مطلوب دوليا

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قال دبلوماسي أمريكي، إن بلاده تستهدف إقامة ليبيا ذات سيادة مستقرة موحدة آمنة دون تدخل أجنبي، وحكومة منتخبة ديمقراطيًا تدعم حقوق الإنسان والتنمية، قادرة على محاربة الإرهاب داخل حدودها.
وردا على سؤال بشأن موقف واشنطن من نية سيف الإسلام القذافي الترشح للانتخابات، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود إن «الولايات المتحدة ليس لديها موقف من المرشحين المحتملين»، لكنه أضاف أن «سيف الإسلام القذافي مُدرج بموجب قوانين الأمم المتحدة والولايات المتحدة على قائمة العقوبات، ولا يزال خاضعاً لمذكرة توقيف معلقة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لارتكاب جرائم قتل واضطهاد مدنيين».
وعن موقف بلاده من احتمالية ترشح المشير خليفة حفتر للانتخابات، قال جوي هود «إذا اختار خليفة حفتر الانخراط الحقيقي في العملية السياسية، فسيحدد الليبيون أنفسهم ما إذا كان هناك دور يلعبه في مستقبل البلاد» وفقا لصحيفة «الشرق الأوسط».
وأضاف أن الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل «حاسمة للتقدم الديمقراطي والوحدة الليبية».
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، قال إن المجلس أعد مسودة قوانين الانتخابات المتوقع عقدها في شهر ديسمبر المقبل.