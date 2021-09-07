واشنطن تتحدث عن ترشح سيف الإسلام القذافي وحفتر للرئاسة: الأول مطلوب دوليا

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قال دبلوماسي أمريكي، إن بلاده تستهدف إقامة ليبيا ذات سيادة مستقرة موحدة آمنة دون تدخل أجنبي، وحكومة منتخبة ديمقراطيًا تدعم حقوق الإنسان والتنمية، قادرة على محاربة الإرهاب داخل حدودها.

وردا على سؤال بشأن موقف واشنطن من نية سيف الإسلام القذافي الترشح للانتخابات، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود إن «الولايات المتحدة ليس لديها موقف من المرشحين المحتملين»، لكنه أضاف أن «سيف الإسلام القذافي مُدرج بموجب قوانين الأمم المتحدة والولايات المتحدة على قائمة العقوبات، ولا يزال خاضعاً لمذكرة توقيف معلقة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لارتكاب جرائم قتل واضطهاد مدنيين».

وعن موقف بلاده من احتمالية ترشح المشير خليفة حفتر للانتخابات، قال جوي هود «إذا اختار خليفة حفتر الانخراط الحقيقي في العملية السياسية، فسيحدد الليبيون أنفسهم ما إذا كان هناك دور يلعبه في مستقبل البلاد» وفقا لصحيفة «الشرق الأوسط».

وأضاف أن الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل «حاسمة للتقدم الديمقراطي والوحدة الليبية».

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، قال إن المجلس أعد مسودة قوانين الانتخابات المتوقع عقدها في شهر ديسمبر المقبل.