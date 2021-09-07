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الليبية ترد على تأجيل مجلس النواب جلسة مساءلتها: نستغرب ذلك

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الحكومة الليبية ترد على تأجيل مجلس النواب جلسة مساءلتها: نستغرب ذلك الليبية ترد على تأجيل مجلس النواب جلسة مساءلتها: نستغرب ذلك

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أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بيانا ردت فيه على قرار مجلس النواب الليبي تأجيل جلسته، التي كانت مقررة اليوم لمساءلتها، إلى غد الأربعاء.

ووفقا لما نشرته الليبية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد أكدت أنها تستغرب موقف المجلس الذي كان يلح في عقد الجلسة حسب تعبيرها.

وقال البيان: «في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى العمل المستمر نتيجة الوضع الصعب الذي تمر به والحاجة للمضي قدما في العملية السياسية، تستغرب حكومة الوحدة الوطنية تأجيل عقد جلسة مساءلة الحكومة من قبل مجلس النواب الليبي بحجة وصول الحكومة في وقت متأخر عن موعد عقد الجلسة، وعدم تبقي وقت كافي لعقدها، ورغم مطالبة المجلس بعقدها بشكل عاجل في وقت سابق».

وشددت على أنه «وتقديرا للمصلحة الوطنية العليا، تعلن حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها الالتزام بحضور جلسة المساءلة المؤجلة إلى يوم الغد الأربعاء 8 سبتمبر 2021، علما بأن الحكومة سلمت إجابات كافة الاسئلة مكتوبة» حسب تعبير البيان.

وكان عبدالله بليحيق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي قد نشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدا أن مجلس النواب الليبي قد علق جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد عقدها مباشرة، إلى يوم الغد.

المصرى اليوم

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