«شكلك يخوف».. مايا دياب تثير الجدل على «السوشيال ميديا» بعد تغير ملامحها (صور)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جدلاً واسعًا، خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت بشكل مختلف، للغاية برز من خلاله تغيير كلي في ملامحها ما جعل الجمهور يتهمها بإجراء عملية تجميلية غيرت ملامحها تماما.

وظهرت في الفيديو مع «سبوتيفاي»، قدمت فيه أغنيتها الجديدة «حطالي روج».

مايا دياب

وفور نشر الفيديو أصبحت مايا دياب وشكلها الجديد حديث السوشيال ميديا، اذ جاءت تعليقات الجمهور كالتالي: «مايا دياب تصحى كل يوم الصبح ها هنعمل عملية إيه النهاردة، مايا دياب شكلها بقا يخوف بجد بجد.. بتعملو ليه كدا في وشكوا، هي فين مايا دياب أنا مش لاقياها، يا نهار مايا دياب بقي شكلها كده ليه يخربيت عمليات التجميل».

المعروف أن مايا دياب من الفنانات اللاتي يقبلن على عمليات التجميل بكثافة منذ وقت طويل، فقد تغيرت ملامحها خلال السنوات الماضية أكثر من مرة، وفي كل ظهور لها تبدو ملامحها مختلفة عن ذي قبل.

أغنية «حطالي روج» من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع إسلام شيبسي، وهي من ألبوم «أكثر شوية» لمايا دياب.