استجابَ لدعوتهم.. محافظ المنوفية يزور أسرة تعول 3 أشقاء من ذوي الهمم

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زار اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أسرة بها 3 أشقاء من ذوي الهمم بمنزلهم، بقرية ميت خلف، التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، إذ يعانون بارتخاء بالأطراف الأربعة وليس لديهم القدرة على الحركة نتيجة لضمور بالعضلات، جاء ذلك استجابة من محافظ المنوفية وحرصه على تلبية دعوتهم عبر اتصال تليفوني منهم، رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد.

خلال الزيارة، قال «أبوليمون»: «أنا تحت أمركم في أي وقت ومكتبي مفتوح لخدمتكم طوال الوقت، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة لتوفير حياة كريمة وآمنة لكم».

وفي نهاية اللقاء، قدمت الأسرة الشكر للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة واستجابته الفورية لدعوته، يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بالتواصل الدائم والمستمر مع جموع المواطنين وبالأخص الحالات الإنسانية وذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم في إطار دعم مبدأ التكافل الاجتماعي.