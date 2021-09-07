محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لأعمال الرصف بمراكز المحافظة

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عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة الموقف الحالي، لتنفيذ خطة رصف الطرق بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء الوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة أخر الأعمال والمستجدات على أرض الواقع.

حيث تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف بمراكز أشمون وتلا والباجور وأعمال التطوير بحى غرب شبين الكوم، حيث جارى أعمال ترميم الأسفلت وتجهيز الطبقة الأسفلتية بميدان الإسعاف بمدخل طريق شبين الكوم- طملاى، وإزالة أعمدة الإنارة القديمة وتركيب أعمدة ديكورية حديثة لإضفاء مظهر حضارى بالطريق بإعتباره مدخل هام وحيوى لمدينة شبين الكوم، بالإضافة إلى أنه جارى أعمال تركيب البلدورات والأعمدة الديكورية بالجزيرة الوسطى بشارع صبرى أبوعلم مع تقاطع عاطف السادات، فيما تم الإنتهاء من وضع طبقة الأساس النهائية بشارع مصنع الغزل وتركيب البلدورات المضيئة وبلاط الإنترلوك بالأرصفة وبلاعات الأمطار وجارى الإنتهاء من صب القواعد الخرسانية وتركيب بلاط البازلت بين الفواصل المضيئة وتركيب أعمدة ديكورية لإضفاء مظهر حضارى بالشارع.

وخلال الإجتماع تم مناقشة أعمال الرصف بعدد من شوارع مركز ومدينة الباجور، ومنها شارع مصرف كفر الباجور بطول 2800م وشارع خلف تحسين البيئة بطول 200 م وشارع أبوشوشة بطول 204م وشارع ممدوح سعفان 168م، بالإضافة إلى شوارع طلعت عجور وأحمد ناشئ وأبوعيسى.

هذا وقد وجه محافظ المنوفية الشركات المنفذة بالبدء فورا في أعمال إزالة الأرصفة القديمة ورفع مخلفات نواتج التطوير التي تتم بشوارع مركزى أشمون وتلا وذلك في إطار تنفيذ الخطة الإستثمارية للرصف، والبدء في أعمال إنشاء الأرصفة الجديدة إستعدادا لأعمال الرصف، كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل لسرعة الإنتهاء من توصيل كافة المرافق للبدء في أعمال الرصف، موجها المستشار الهندسى للمحافظة بالمتابعة المستمرة لنسب التنفيذ وإعداد تقرير دورى بموقف الأعمال لضمان زيادة معدلات الأداء ونهو الأعمال المقررة وفق الخطط الزمنية الموضوعة.

وفى نهاية الإجتماع أكد محافظ المنوفية حرصه على وإهتمامه على المتابعة الميدانية لكافة أعمال مشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.