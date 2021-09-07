مصنع الألومنيوم بنجع حمادي يصدر بيانًا بشأن حريق الدرفلة (تفاصيل)

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أصدرت شركة مصر للألومنيوم، بيانا، بخصوص حريق مصنع الدرفلة، والذي نشب صباح اليوم الثلاثاء.

ونص اليبان، على أنه في تمام الساعة 11،10 صباح اليوم الثلاثاء حدث عطل فني في خط الدرفلة على الساخن بمصنع الدرفلة بمجمع مصر للألومنيوم.

حريق الالومنيوم بنجع حمادى

ونظرا لطبيعة العملية الانتاجية بمصنع الدرفلة وخاصة بخط الدرفلة على الساخن- حيث يتم درفلة بلاطات الألومنيوم عند درجات حرارة تصل إلى مايزيد عن 500 درجة مئوية داخل الافران ويتم استخدام سوائل تبريد وزيوت بكثافة في ماكينات درفلة بلاطات الألومنيوم لانتاج لفائف والواح بسمك مختلف – فنشب حريق بخط الدرفلة على الساخن وتم التعامل مع الحريق بنظام الاطفاء الذاتي الخاص بمصنع الدرفلة وبمساعدة سيارات الاطفاء بشركة مصر للألومنيوم وسيارات الاطفاء بالحماية المدنية بنجع حمادي.

حريق الالومنيوم بنجع حمادى

وتم السيطرة على الحريق بنجاح ولم يحدث أي اصابات جسيمة أو وفيات لاى من العاملين بحمد الله تعالي وتعرض فقط عامل لاختناق بسيط وتم عمل الاسعافات الأولية له على الفور وهو بصحة جيدة، وجاري اجراء عمليات التبريد اللازمة لخط الانتاج ورفع اثار الحريق واصلاح اثار الحادث لاعادة تشغيل خط الدرفلة على الساخن.

حريق الالومنيوم بنجع حمادى

وقد اصدر المهندس محمود على احمد سالم – العضو المنتدب التنفيذي – قرارا بتشكيل لجنة عاجلة لتحديد الاسباب الاولية للحادث وحجم الخسائر واعداد تقرير فني على وجه السرعه وتكليف المستشار القانوني بالشركة بالتعاون مع الجهات المختصة لحصر خسائر الحريق مع التاكيد ان التحقيقات الاولية مازالت جارية للوصول إلى اسباب الحريق.

وتؤكد شركة مصر للألومنيوم بان الحريق لن يؤثر على سير العملية الانتاجية حيث يتم العمل بقطاعات الشركة المختلفة بشكل طبيعي وان الحريق حدث في احد خطوط تشكيل المعدن شبه النهائي الذي يقوم بدرفلة بلاطات الألومنيوم السابق صبها وتشكيلها بالمسابك كما ان الحريق لن يؤثر اطلاقا على خطة المبيعات بالشركة.

وجدير بالذكر بان مصنع الدرفلة بشركة مصر للألومنيوم يعتبر احد قطاعات تشكيل المنتج شبه النهائي للألومنيوم حيث بدأ الانتاج في عام 1995 بخبرة ومعدات فرنسية ويتم فيه درفلة بلاطات الألومنيوم لانتاج المنتجات المدرفلة سواء على البارد أو على الساخن في اشكال لفائف وشرائح واقراص مختلفة السمك لتحقيق قيمة مضافة لمنتجات الشركة وتصل طاقته الانتاجية إلى اكثر من 85 الف طن من المدرفلات المختلفة سنويا.