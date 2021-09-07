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أعلن الناطق باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي، أسماء أعضاء الحكومة الأفغانية الجديدة.

وقال مجاهد، إن عدد من الوزارات لا تزال شاغرة ونقوم بمشاورات لايجاد الأشخاص المناسبين وشدد الناطق باسم حركة طالبان على أن الحكومة الحالية مؤقتة.

وأضاف الناطق باسم طالبان، أن الحركة سندعو باقي الأطراف للانضمام إلينا في الحكومة، مشددًا على أن الحركة ستسعى لأن تكون كافة أطياف الشعب الأفغاني ممثلة في الحكومة المقبلة.

وأضاف: «لن نسمح بعودة أفغانستان للحرب».

وجاءت الأسماء كالتالي

رئيس الحكومة: الملا محمد حسن

نائب رئيس الحكومة في أفغانستان: الملا عبدالغني برادار، وهو المؤسس المشارك لحركة طالبان.

وزير الدفاع: الملا محمد يعقوب، وهو ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر.

وزير الخارجية: الملا أمير خان متقي

رئيس الاستخبارات ملا عبدالحق واثق

وزير الداخلية: أسد الدين حقاني

وقال المتحدث باسم طالبان أن التشكيلة الحكومية المعلنة مؤقتة وجميع وزرائها بالوكالة.

وأكد أن الوضع آمن في ولاية بانشير ولا توجد أي اشتباكات هناك.

وفي وقت سابق قالت حركة طالبان، إن الحرب في أفغانستان انتهت، وأنها سيطرت بشكل كامل على إقليم بنجشير، بينما نفت جبهة المقاومة الوطنية صحة الخبر، وأعلنت عزمها على مواصلة القتال داعية الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد الحركة.

قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إن بلاده ستكون صديقة للمجتمع الدولي ولن تسمح باستخدام أراضيها ضد دولة أخرى، وقال إن الحكومة الأفغانية ستعلن قريبا ولم يبق أمام إعلانها سوى بعض الإجراءات التقنية، وطالب القوات الأفغانية السابقة بالاندماج في النظام الجديد.

وأكد أن إرسال دعوات رسمية إلى مسؤولي بعض الدول لحضور مراسم إعلان الحكومة بينما قال وزير الخارجية الروسية إن موسكو مستعدة لدعم الحكومة الجديدة اذا كانت حكومة شاملة لكل العرقيات الأفغانية.