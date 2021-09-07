أخبار عاجلة

طلاب مدينة زويل يطلقون مهرجان «تبسيط العلوم» (التفاصيل) -
فوج أمريكي يُشاهد «بانوراما التراث» في مكتبة مصر العامة بالأقصر -
للطلاب المقبولين الجدد بالجامعات.. 5 خطوات للحصول على لقاح كورونا -
إزالة 26 حالة تعدي على أملاك الدولة ونهر النيل بالقليوبية -
نائب رئيس جامعة ليون ٢ الفرنسية يشيد بالبرامج المتميزة في الهندسة وعلوم التراث بالجامعة اليابانية -
محافظ المنيا يوجه برفع تراكمات القمامة بقرية دير الجرنوس بمغاغة -
القس أندريه زكي يفتتح الكنيسة الإنجيلية بالمنيا (صور) -
الرئيس الكوري يُعلن تطعيم 70% من السكان بلقاحات كورونا قبل نهاية أكتوبر -
"أمن الطرق" ينبه لرياح وأتربة على طرق الحناكية والعلا والمدينة وخيبر -
9 ملايين ريال لاستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع بمكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

بالأسماء.. طالبان تُعلن تشكيل الجديدة في أفغانستان

Print
بالأسماء.. طالبان تُعلن تشكيل الحكومة الجديدة في أفغانستان بالأسماء.. طالبان تُعلن تشكيل الجديدة في أفغانستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الناطق باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي، أسماء أعضاء الأفغانية الجديدة.

وقال مجاهد، إن عدد من الوزارات لا تزال شاغرة ونقوم بمشاورات لايجاد الأشخاص المناسبين وشدد الناطق باسم حركة طالبان على أن الحكومة الحالية مؤقتة.

وأضاف الناطق باسم طالبان، أن الحركة سندعو باقي الأطراف للانضمام إلينا في الحكومة، مشددًا على أن الحركة ستسعى لأن تكون كافة أطياف الشعب الأفغاني ممثلة في الحكومة المقبلة.

وأضاف: «لن نسمح بعودة أفغانستان للحرب».

وجاءت الأسماء كالتالي

رئيس الحكومة: الملا محمد حسن

نائب رئيس الحكومة في أفغانستان: الملا عبدالغني برادار، وهو المؤسس المشارك لحركة طالبان.

وزير الدفاع: الملا محمد يعقوب، وهو ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر.

وزير الخارجية: الملا أمير خان متقي

رئيس الاستخبارات ملا عبدالحق واثق

وزير الداخلية: أسد الدين حقاني

وقال المتحدث باسم طالبان أن التشكيلة الحكومية المعلنة مؤقتة وجميع وزرائها بالوكالة.

وأكد أن الوضع آمن في ولاية بانشير ولا توجد أي اشتباكات هناك.

وفي وقت سابق قالت حركة طالبان، إن الحرب في أفغانستان انتهت، وأنها سيطرت بشكل كامل على إقليم بنجشير، بينما نفت جبهة المقاومة الوطنية صحة الخبر، وأعلنت عزمها على مواصلة القتال داعية الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد الحركة.

قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إن بلاده ستكون صديقة للمجتمع الدولي ولن تسمح باستخدام أراضيها ضد دولة أخرى، وقال إن الحكومة الأفغانية ستعلن قريبا ولم يبق أمام إعلانها سوى بعض الإجراءات التقنية، وطالب القوات الأفغانية السابقة بالاندماج في النظام الجديد.

وأكد أن إرسال دعوات رسمية إلى مسؤولي بعض الدول لحضور مراسم إعلان الحكومة بينما قال وزير الخارجية الروسية إن موسكو مستعدة لدعم الحكومة الجديدة اذا كانت حكومة شاملة لكل العرقيات الأفغانية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائب يطالب الحكومة بسرعة إنهاء التحول الرقمي لـ«القضاء على الفساد»

نائب يطالب الحكومة بسرعة إنهاء التحول الرقمي لـ«القضاء على الفساد»

«معيط»: الحكومة حريصة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

«معيط»: الحكومة حريصة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

بلينكن: إدارة ترامب ضغطت على الحكومة الأفغانية لإطلاق سراح 5 آلاف من طالبان

بلينكن: إدارة ترامب ضغطت على الحكومة الأفغانية لإطلاق سراح 5 آلاف من طالبان

الحكومة الليبية تشير لحملة ممنهجة لتعكير صفو العلاقات مع تونس

الحكومة الليبية تشير لحملة ممنهجة لتعكير صفو العلاقات مع تونس