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ملاك الهجن ينتظرون 8 رموز متبقية في الأيام الأخيرة

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قبل أربعة أيام من ختام مهرجان ولي العهد

ملاك الهجن ينتظرون 8 رموز متبقية في الأيام الأخيرة

ينتظر ملاك الهجن المشاركون في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، ثمانية رموز متبقية من المرحلة النهائية من أصل 20 رمزًا، قبل أربعة أيام من ختام مهرجان ولي العهد، تبلغ قيمتها 15.3 مليونًا من أصل مجموع الجوائز المخصصة للرموز والبالغة 28.5 مليون ريال.

وانطلقت الخميس الماضي، المرحلة النهائية من المهرجان؛ حيث أقيم 12 شوطاً للرموز، بلغ إجمالي جوائزها 13.2 مليون ريال، توج أصحاب المراكز الخمسة الأولى من كل شوط، وتبلغ قيمة كل شوط 4.4 ملايين ريال، لفئة الحقايق، واللقايا، والجذاع.

وتقام غدًا الأربعاء أشواط فئة الثنايا؛ حيث تتضمن أربعة أشواط للرموز تبلغ قيمتها 4.4 ملايين ريال، فيما يختتم المهرجان السبت بإقامة أربعة أشواط رموز لفئة الحيل والزمول، وتبلغ قيمة جوائزها 10.9 ملايين.

وتُعد الرموز في سباقات الهجن، أغلى تتويج مادي ومعنوي يحظى به الملاك في سباقات الهجن العربية الأصيلة، ودائماً ما تشهد الأشواط المخصصة للرموز منافسة شرسة بين نخبة المطايا بمختلف الشعارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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