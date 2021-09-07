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"الشؤون الإسلامية" بنجران تنظم كلمات دعوية عن "خطر جماعة الحوثي"

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الأربعاء الأول من صفر بعد صلاة العشاء

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، سلسلة كلمات دعوية بعنوان "خطر جماعة الحوثي"، في عدد من جوامع ومساجد المنطقة.

يشارك في المحاضرات مجموعة من المشايخ، وذلك يوم الأربعاء، الأول من شهر صفر لهذا العام، بعد صلاة العشاء.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بنجران الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن سعد العصيمي، أن هذا البرنامج يأتي من دور الفرع لبيان مكر وخطر هذه الطائفة بمذهبها وسلوكها وأهدافها، وهو إضافة لجهود الفرع بهذا الخصوص للفترة السابقة.

ونبّه إلى ما تتّصف به جماعة الحوثيين من ضلال وما تحمله من حقد على الأمة الإسلامية، وقد دخل على الأمة من شرّها وضررها ما لا ينكره عاقل، وكان آخرها إطلاق طائرات مسيّرة "مفخخة" وصاروخ باليستي باتجاه المنطقة الشرقية ونجران وجازان؛ والتي تمكنت، بحمد الله، الدفاعات الجوية وقوات التحالف من اعتراضها وتدميرها والتصدي للمحاولات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها هذه الميليشيات وتستهدف فيها المدنيين الأبرياء والبنية التحتية المدنية.

ودعا "العصيمي"، الله تعالى، أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها ورجال أمنها، وأن يردّ كيد الحاقدين في نحورهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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