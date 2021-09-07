رئيس جامعة قناة السويس يفتتح 4 مدرجات جديدة بكلية الصيدلة

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واصل الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، الثلاثاء، جولاته التفقدية للوقوف على آخر استعدادات الكليات للعام الدراسي الجديد.

أكد «زكي» أثناء جولته التفقدية، اليوم، بكلية الصيدلة يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، للوقوف على آخر استعدادات الكليات للعام الدراسي الجديد، أهمية استمرار جهود كليات الجامعة استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢، وسرعة الانتهاء من كافة عمليات الصيانة للمباني والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، وكذلك المدن الجامعية، والتأكيد على معايير السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية.

وكان في استقبال رئيس الجامعة ونائبه لشؤون التعليم والطلاب كل من الدكتورة دينا أبوالمعاطي عميد كلية الصيدلة والدكتورة غادة حداد وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعادل شعبان أمين الكلية.

وأعلن الدكتور أحمد زكي عن الانتهاء من مبنى مدرجات كلية الصيدلة بواقع أربع مدرجات سعة المدرج الواحد ٢٥٠ طالبا وطالبة، مشيرًا إلى البدء في تجهيز معملين للاختبارات الإلكترونية بسعة ١٩٥ جهازًا.

وطالب الدكتور أحمد زكى الكلية بزيادة عدد البرامج المهنية من ماجستير ودبلومات مقدماً الدعم لكلية الصيدلة لاستحداث برنامج للدكتوراة المهنية، مشيراً إلى أن البرامج المهنية تحظى باهتمام كبير وذلك لقدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل، موضحاً أن البرامج المهنية بكلية الصيدلة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن كلية الصيدلة تستعد لاستقبال ما يقرب من ١٨٠ طالبا وطالبة هذا العام.

من جانبه، حرص الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الصيفى بكلية الصيدلة والذي بدأ من ١ حتى ١٣ سبتمبر الحالى، موجهًا بضرورة تجهيز معامل الاختبارات الإلكترونية بنفس مواصفات المعامل المركزية ذات السرعات العالية.