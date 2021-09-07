الموشَّحات الدينية في ليلة أندلسية في «بيت السناري» برعاية مكتبة الإسكندرية

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في بيت السنارى، استمتع أهالى «السيدة زينب» بليلة أندلسية خالصة، استمعوا فيها إلى الموشَّحات الدينية والأغانى التراثية، في أجواء فنية، تناغم فيها الصوت والإضاءة والتراث المعمارى.

ليلة أندلسية خالصة فى بيت السنارى

نظمت مكتبة الإسكندرية حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور، أبدعت فيه الفنانة الشيماء سيف الدين بمجموعة مختارة من الموشحات الأندلسية وبعض الأغانى التراثية، التي تجسِّد الاختلاط المباشر بين العرب والإسبان، بالإضافة إلى نماذج من أغانى الليدر والميلودى الفرنسى والإسبانى.

ليلة أندلسية خالصة فى بيت السنارى

وتأتى أهمية الحفل، وفقًا لبيان مكتبة الإسكندرية، في إطار الاهتمام بإحياء التراث العربى والحفاظ على التراث والموروث الحضارى الذي يرتبط ارتباطًا قويًا بالهوية، بالإضافة إلى توضيح عملية الازدواج اللغوى الذي حدث بين العربية والإسبانية.

ليلة أندلسية خالصة فى بيت السنارى

وقدمت الشيماء سيف الدين، المقيمة حاليًا في إسبانيا، حفلها بمصاحبة الأوركسترا السيمفونى لدار الأوبرا المصرية، كما شاركت في حفلات افتتاح مكتبة الإسكندرية، وهى مؤسِّس فرقة «ليلة» الغنائية لإحياء تراث الغناء العربى.

ليلة أندلسية خالصة فى بيت السنارى

ويُعد بيت السنارى أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دُور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، حيث يتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798- 1801م، وقد أقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.

ليلة أندلسية خالصة فى بيت السنارى

وتقيم مكتبة الإسكندرية العديد من الفعاليات الفنية والثقافية به لأهميته المعمارية والتاريخية، باعتباره مركزًا ثقافيًا وبيتًا للعلوم والفنون والثقافة في القاهرة، حيث شهد تأليف موسوعة «وصف مصر» الشهيرة.

ليلة أندلسية خالصة فى بيت السنارى