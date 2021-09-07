أمريكا والصين في «معادلة التنافس الدولي».. مع من تتحالف حركة طالبان؟ (تقرير)

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شكلت سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، والإطاحة بحكومة أشرف غني، الشهر الماضي، فصلاً جديد في التاريخ الأفغاني، ومن دولة كانت معقل للجيش الأمريكي، إلى نظام وليد يترقب العالم توجهاته.

يأتي ذلك وسط تنافس أمريكي صيني على الساحة الدولية، فمن جانب الولايات المتحدة خاضت أكبر معركة في تاريخها على الأراضي الأفغانية منذ 2001- 2020، فيما تعد أفغانستان دولة جوار بالنسبة للصين، كما أنه من المفترض أن تكون كابول جزء من مشروع الحزام والطريق الذي تتبناه بكين.

وتناقلت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية نيه الصين لملء الفراغ الأمريكي الذي خلفه انسحابهم، عبر السيطرة على مطار باجرام أكبر القواعد الأمريكية في أفغانستان الذي انسحبت منه واشنطن يوليو الماضي.

من جانبها، نفت الصين تلك المزاعم، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، الثلاثاء، إن بكين لا تجري محادثات مع طالبان لنقل الحق في استخدام مطار باجرام لتلبية الاحتياجات التشغيلية، على عكس التقارير الإعلامية، متابعًا: «ما يمكنني قوله للجميع هو أن هذا جزء من معلومات خاطئة تمامًا».

سبق ذلك تصريحات لنيكي هيلي، سفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة، لفتت فيها إلى أن الصين يمكن أن «تتخذ خطوة» تجاه قاعدة بارجام، التي أخلتها الولايات المتحدة في يوليو الماضي.

وقالت هايلي، إن على الحكومة الأمريكية أن تراقب الصين بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وأضافت لشبكة فوكس نيوز يوم الأربعاء الماضي: «نحتاج إلى مراقبة الصين، لأنني أعتقد أنك ستشهد تحرك صيني لقاعدة باجرام الجوية، وأعتقد أنهم يقومون أيضًا بخطوة في أفغانستان ويحاولون استخدام باكستان لتصبح أقوى لمواجهة الهند».

إلى جانب ذلك، تسعى حركة طالبان لتحسين علاقتها مع بكين، وقال المتحدث باسم طالبان، محمد نعيم، إن الصين وعدت بمواصلة علاقاتها الجيدة مع حكومة طالبان وبرفع وتيرة المساعدات الإنسانية لأفغانستان وخصيصا تلك التي ستساعد هذا البلد على مواجهة جائحة فيروس كورونا، أتى ذلك بعد أن التقى نائب رئيس المكتب السياسي في حركة طالبان، عبدالسلام حنفي، بالسفير الصيني في كابول، وانج يو، أمس الإثنين.

وأكدت طالبان على أهمية العلاقات مع الصين ووجهت الشكر لبكين على المساعدة، وفقا ما ذكره المتحدث باسمها.

وفي سياق متصل قال المتحدث الآخر باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مقابلة مع قناة CCTV الصينية الرسمية إن «الصين دولة قوية ومهمة جدا في محيطنا»، وإن طالبان تتطلع قدما لتطوير علاقات قوية مع بكين.

والتقى وفد من طالبان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي في مدينة تيانجين ووصف الحركة بأنها «قوة عسكرية وسياسية مهمة في أفغانستان»، وأعلن أنها ستلعب «دورا مهما بإحلال السلام في البلاد، وعمليتي المصالحة وإعادة الإعمار».

التعاون لم يقتصر فقط على الجانب الإنساني بل شمل الجوانب الأقتصادية، وأيدت حركة طالبان مبادرة الحزام والطريق التي تتبناها الصين، كما أعربت طالبان عن رغبتها في الانضمام إلى مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، الامر الذي حظى بترحيب الجانب الباكستاني.

يذكر أن بكين لم تبد أرتياحها من الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان، انتقد وزير الخارجية الصيني وانج يي الولايات المتحدة الأمريكية بسبب «الانسحاب السريع لقواتها» من أفغانستان.

ولكن يتم الآن التغاضي عن هذا الأمر لأن وسائل الإعلام الحكومية الصينية تصور حركة طالبان الحالية على أنها مجموعة أكثر اعتدالًا من تلك التي أطيح بها في عام 2001- حتى أنها تحاول وصفها بأنها معادية لأمريكا بشكل أساسي.

وقد عزت صحيفة الشعب اليومية للحزب الشيوعي الفضل في انتصار طالبان إلى تبنيها المفترض لتكتيك «حرب الشعب» لماو تسي تونغ: حشد دعم سكان الريف، مع جذب العدو إلى عمق الريف، وفق ما نقلت مجلة «تايم» الأمريكية في تقرير لها.

وأنهت الولايات المتحدة في 31 أغسطس الماضي، عملية انسحاب قواتها من أفغانستان نهائياً، بعد حرب أستمرت 20 عام في أفغانستان.

على الجانب الآخر، لم تناصب طالبان العداء لواشنطن، أعلنت حركة «طالبان» استعدادها لإقامة علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة وأنها ترحب بمشاركة واشنطن بإعادة إعمار أفغانستان إذا أرادت ذلك.

وأعلن المتحدث باسم «طالبان»، سهيل شاهين، اليوم الثلاثاء، أن الحركة تسعى لأن تكون لها علاقات جيدة مع جميع بلدان المجتمع الدولي.

وقال شاهين لوكالة «سبوتنيك»، ردا على سؤال حول مستقبل العلاقات الدولية لأفغانستان، بما في ذلك مع الولايات المتحدة: «نعم بالطبع، في فصل جديد إذا كانت أمريكا تريد أن تكون لها علاقة معنا، وأن يكون ذلك في مصلحة البلدين والشعبين، وإذا كانوا يريدون المشاركة في إعادة إعمار أفغانستان، فنحن نرحب بهم».

يذكر أنه حتى الأن لم تعترف أي من الدول الكبري بنظام طالبان، وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن اعتراف بلاده بحركة «طالبان» التي سيطرت على أفغانستان ما زال بعيدًا، في كلمات مقتضبة من «البيت الأبيض» للصحفيين أمس.