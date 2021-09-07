أخبار عاجلة

"أمن الطرق" ينبه لرياح وأتربة على طرق الحناكية والعلا والمدينة وخيبر -
9 ملايين ريال لاستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع بمكة -
"ساما" يحصل على جائزة أفضل بنك مركزي نظير جهوده المتميزة في المالية الإسلامية -
فلسطين تسجل 6 وفيات و2753 إصابة بكورونا -
الوادي الجديد تفوز بالمركز الأول في خماسى كرة القدم بملتقى الجامعات الحدودية -
شاهد..إطلالات غريبة وجريئة لمشاهير هوليوود في حفل Met Gala (صور) -
فريال أشرف لـ «المصري اليوم» البنات تقدر تعمل أي حاجة.. وأذهبية طوكيو مجهود سنين -
الأهلي يوافق على إعارة لاعبيه إلى فيوتشر لمدة موسمين باستثناء نيدفيد -
شعبة البصريات : نتعاون مع الجمارك والشركات العالمية لمنع دخول النظارات «المقلدة» -
ناقلة النفط الإيرانية تفرغ حمولتها في سوريا تمهيداً لنقلها إلى لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

بعد قليل.. طالبان تعلن أسماء عدد من أعضاء الجديدة

Print
بعد قليل.. طالبان تعلن أسماء عدد من أعضاء الحكومة الجديدة بعد قليل.. طالبان تعلن أسماء عدد من أعضاء الجديدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن حركة طالبان ستعلن أسماء عدد من أعضاء الجديدة بعد قليل.

قالت حركة طالبان إن الحرب في أفغانستان انتهت، وإنها سيطرت بشكل كامل على إقليم بنجشير، بينما نفت جبهة المقاومة الوطنية صحة الخبر، وأعلنت عزمها على مواصلة القتال داعية الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد الحركة.

قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن بلاده ستكون صديقة للمجتمع الدولي ولن تسمح باستخدام أراضيها ضد دولة أخرى، وقال إن الحكومة الأفغانية ستعلن قريبا ولم يبق أمام إعلانها سوى بعض الإجراءات التقنية، وطالب القوات الأفغانية السابقة بالاندماج في النظام الجديد.

وأكد أن إرسال دعوات رسمية إلى مسؤولي بعض الدول لحضور مراسم إعلان الحكومة بينما قال وزير الخارجية الروسية إن موسكو مستعدة لدعم الحكومة الجديدة إذا كانت حكومة شاملة لكل العرقيات الأفغانية.

مقاتلو "طالبان" يحضرون نهائى الدورى بالأسلحة - صورة أرشيفية
حركة طالبان في أحد الملاعب - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائب يطالب الحكومة بسرعة إنهاء التحول الرقمي لـ«القضاء على الفساد»

نائب يطالب الحكومة بسرعة إنهاء التحول الرقمي لـ«القضاء على الفساد»

«معيط»: الحكومة حريصة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

«معيط»: الحكومة حريصة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

بلينكن: إدارة ترامب ضغطت على الحكومة الأفغانية لإطلاق سراح 5 آلاف من طالبان

بلينكن: إدارة ترامب ضغطت على الحكومة الأفغانية لإطلاق سراح 5 آلاف من طالبان

الحكومة الليبية تشير لحملة ممنهجة لتعكير صفو العلاقات مع تونس

الحكومة الليبية تشير لحملة ممنهجة لتعكير صفو العلاقات مع تونس