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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن حركة طالبان ستعلن أسماء عدد من أعضاء الحكومة الجديدة بعد قليل.

قالت حركة طالبان إن الحرب في أفغانستان انتهت، وإنها سيطرت بشكل كامل على إقليم بنجشير، بينما نفت جبهة المقاومة الوطنية صحة الخبر، وأعلنت عزمها على مواصلة القتال داعية الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد الحركة.

قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن بلاده ستكون صديقة للمجتمع الدولي ولن تسمح باستخدام أراضيها ضد دولة أخرى، وقال إن الحكومة الأفغانية ستعلن قريبا ولم يبق أمام إعلانها سوى بعض الإجراءات التقنية، وطالب القوات الأفغانية السابقة بالاندماج في النظام الجديد.

وأكد أن إرسال دعوات رسمية إلى مسؤولي بعض الدول لحضور مراسم إعلان الحكومة بينما قال وزير الخارجية الروسية إن موسكو مستعدة لدعم الحكومة الجديدة إذا كانت حكومة شاملة لكل العرقيات الأفغانية.

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