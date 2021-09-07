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اليابان: وفاة رجل بعد التطعيم بلقاح «موديرنا» المضاد لكورونا

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اليابان: وفاة رجل بعد التطعيم بلقاح «موديرنا» المضاد لكورونا اليابان: وفاة رجل بعد التطعيم بلقاح «موديرنا» المضاد لكورونا

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كشفت وزارة الصحة اليابانية عن وفاة رجل، يُعتبر ثالث حالة وفاة يتم تسجيلها، بعد التطعيم بلقاح «موديرنا» المضاد لكورونا.

وكانت قد سحبت السلطات كميات من اللقاح بعد اكتشاف قوارير تحتوي على مواد غريبة.

وقالت الوزارة إن رجلا يبلغ من العمر 49 عاما، حصل على جرعة اللقاح في 11 أغسطس الماضي وتوفي في اليوم التالي.

وأوضحت الوزارة أن العلاقة السببية بين التطعيم والوفاة غير معروفة حتى الآن.

وكان الرجل يعاني من حساسية، ولم تكشف الفحوصات عن نزيف في المخ ولا تشوهات في القلب أوغيرها.

وتجاوزت الإصابات في العالم 220 مليون حالة وأكثر من 4 ملايين ونصف المليون حالة وفاة.

المصرى اليوم

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