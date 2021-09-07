وزير الخارجية الأمريكي: «طالبان» تعهدت بالسماح للأفغان بالمغادرة بكامل الحرية

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن حركة «طالبان» تعهدت مجدداً بالسماح للأفغان بالمغادرة بكامل الحرية.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة: «إن طالبان أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستسمح للأشخاص الحاملين لوثائق سفر بالمغادرة بحرية»، وفقاً لـ«رويترز».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن اعتراف بلاده بحكومة طالبان في أفغانستان لا يزال بعيدا.

وكانت الحركة قد سيطرت على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس الماضي.

وفي ليلة 31 أغسطس، غادر آخر جندي من الجيش الأمريكي مطار كابل، منهيا بذلك نحو 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.